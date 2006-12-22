Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExAccount - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3165
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт ExAccount берет данные по ордерам из файла отчета StrategyTester.htm и отмечает места открытия закрытия и модифицирования позиций на графике. Использование скрипта удобно, если хочется наглядно посмотреть, в каких моментах тот или иной эксперт открывал позиции, а ничего кроме файла отчета нет.
Руководство по использованию:
- скрипт помещаем в папку скриптов;
- файл StrategyTester.htm помещаем в папку \experts\files;
- открываем чистый график нужной валютной пары и запускаем скрипт.
