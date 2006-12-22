Скрипт ExAccount берет данные по ордерам из файла отчета StrategyTester.htm и отмечает места открытия закрытия и модифицирования позиций на графике. Использование скрипта удобно, если хочется наглядно посмотреть, в каких моментах тот или иной эксперт открывал позиции, а ничего кроме файла отчета нет.Руководство по использованию:- скрипт помещаем в папку скриптов;- файл StrategyTester.htm помещаем в папку \experts\files;- открываем чистый график нужной валютной пары и запускаем скрипт.