CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

ExAccount - скрипт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
3165
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт ExAccount берет данные по ордерам из файла отчета StrategyTester.htm и отмечает места открытия закрытия и модифицирования позиций на графике. Использование скрипта удобно, если хочется наглядно посмотреть, в каких моментах тот или иной эксперт открывал позиции, а ничего кроме файла отчета нет.

Руководство по использованию:

      - скрипт помещаем в папку скриптов;

      - файл StrategyTester.htm помещаем в папку \experts\files;

      - открываем чистый график нужной валютной пары и запускаем скрипт.



ExCandles ExCandles

Индикатор ExCandles обозначает стрелками на графике комбинации свечей.

ExTrend ExTrend

Индикатор ExTrend рисует фрактальные каналы.

ExFractals ExFractals

Cоветник ExFractals основанный на пробое фрактальных линий.

ExTrendv2 ExTrendv2

Индикатор ExTrendv2 - это новая версия индикатора ExTrend, рисующего фрактальные каналы.