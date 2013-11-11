CodeBaseРазделы
ShowCandleSize - скрипт для MetaTrader 4

vlad-755
Просмотров:
5344
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт позволяет вычислить и показать на выбранном интервале графика размеры торговых диапазонов на каждой свече и их среднее значение, дополнительно: размер тела свечи, размеры верхней и нижней тени, а при необходимости, удалить с графика нанесённые им объекты. Адаптирован для работы на тёмном и светлом фоне. Руководство пользователя приведено в коде скрипта.

Картинка

Пояснения к картинке:

Интервальная линия (красного цвета) установлена на начальную и конечную свечу интервала маркировки.

Метка чёрного цвета - размер торгового диапазона в пунктах.

Метка голубого цвета - размер верхней тени.

Метка оранжевого цвета - размер тела свечи.

Метка коричневого цвета - размер нижней тени свечи.

Среднее значение торговых диапазонов указано в комментарии.

