Скрипт позволяет вычислить и показать на выбранном интервале графика размеры торговых диапазонов на каждой свече и их среднее значение, дополнительно: размер тела свечи, размеры верхней и нижней тени, а при необходимости, удалить с графика нанесённые им объекты. Адаптирован для работы на тёмном и светлом фоне. Руководство пользователя приведено в коде скрипта.

Пояснения к картинке:

Интервальная линия (красного цвета) установлена на начальную и конечную свечу интервала маркировки.

Метка чёрного цвета - размер торгового диапазона в пунктах.

Метка голубого цвета - размер верхней тени.

Метка оранжевого цвета - размер тела свечи.

Метка коричневого цвета - размер нижней тени свечи.

Среднее значение торговых диапазонов указано в комментарии.