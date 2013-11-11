Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ShowCandleSize - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5344
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт позволяет вычислить и показать на выбранном интервале графика размеры торговых диапазонов на каждой свече и их среднее значение, дополнительно: размер тела свечи, размеры верхней и нижней тени, а при необходимости, удалить с графика нанесённые им объекты. Адаптирован для работы на тёмном и светлом фоне. Руководство пользователя приведено в коде скрипта.
Пояснения к картинке:
Интервальная линия (красного цвета) установлена на начальную и конечную свечу интервала маркировки.
Метка чёрного цвета - размер торгового диапазона в пунктах.
Метка голубого цвета - размер верхней тени.
Метка оранжевого цвета - размер тела свечи.
Метка коричневого цвета - размер нижней тени свечи.
Среднее значение торговых диапазонов указано в комментарии.
Показывает информацию о текущем состоянии рынка.Индикатор спреда для парной торговли
Индикатор спреда для парной торговли. Всё синхронизировано. Убраны дырки и шпильки.
Советник с постоянной прибылью за большой период истории.ExchangePrice
Показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.