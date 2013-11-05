Ещё один индикатор спреда для парной торговли.

Отличия от ChartBuilder:

MI_Spread:

Не универсальный, а заточенный под конкретную задачу; Я не смог сделать в чартбилдере двусторонюю синхронизацию данных, чтобы график спреда не зависел от того, на какую пару я его кинул. (хотя по описанию это сделать можно); Реализован простенький механизм убирания шпилек - если процентное изменение между соседними клоузами более указанного то это шпилька и берётся предыдущее значение; Дырки в истории заполняются арифметическим средним.

Для простоты на картинке сверху отображается только график пары GBPUSD.

Видна шпилька которая в индикаторе убрана т.к. разница в ценах более 3% (параметр меняется)

Прямая наклонная линия на фунте, это участок с 11 октября 2013 23:55 до 14 октября 2013 18:25.

11 и 12 число это выходные, но в понедельник 14 октября котировки по еворбаксу(вторая пара в индикаторе) есть и поэтому данный участок заполняется средним арифметическим между соседними барами (У меня на фунту тут нет истории почти за весь день)

Так как данные синхронизированы по времени обоих инструментов то данный индикатор предназанчен для передачи данных дальше в другие индюки\скрипты\советники потому что визуально накапливается рассинхронизация с текущим графиком.

Если индюк показывает какую то лажу то переключите таймфрем или всё станет норм. Инициализация с глубокой историей и без ограничений расчёта у меня занимает около 30 секунд (не знаю пока как ускорить данный момент)

В остальном всё стандартно:

Реализованы основные арифметические действия: + - * /

Начальную цену можно инвертировать, умножить на коэффициент, возвести в степень, прибавить некое смещение, перевести в логарифмическую шкалу, сгладить простой машкой.

Результат(спред) можно инвертировать, умножить на коэффициент, возвести в степень, прибавить некое смещение

Можно отобразить только одну пару. Для этого множитель второй нужно установить в 0. Очень удобно визуально искать дырки.

Основная задача публикации - совместно с заинтересованными лицами отловить возможные ошибки и ускорить работу. Я не программист и мог что-то сделать не самым оптимальным способом.