Здравствуйте, это мой первый советник, так что заранее извиняюсь за качество его написания, т.к. плохо знаю язык программирования.



Идея советника состоит в том, что ордера открываются в зависимости от того, куда идет котировка, то есть первый ордер за лотом 0.1 был SELL, если котировка идет вверх и пресекает установленный уровень, то открывается второй ордер за лотом 0.2 BUY. Если после чего котировка пошла вниз и пресекает установленный уровень уже внизу по отношению к первому открытому ордеру, то открывается ордер третий за лотом 0.4 SELL и т.д.



В итоге если котировка уходит или вниз или вверх на достаточное количество пунктов советник фиксирует прибыль и начинает процесс заново. Если котировка неоднократно пересекает туда обратно импровизированную линию в центре (цена открытия первого ордера) и не уходит в любом из направлении то советник при достижении установленного минуса совокупности сделок закрывает все ордера и начинает процесс заново.

Советник написан под определенные условия: тестировался на котировках демо счета Forex4you, под центовый счет (где 100$ это 100000$), количество цифр после запятой 5 или 4 не имеет. значения. Тест проводился на 5 минутах, но таймфрейм не имеет значения.

LX_EURJPY_0 это основной советник его можно использовать одного, но мне кажется лучше в компании с LX_EURJPY_1, LX_EURJPY_2, LX_EURJPY_3. Выглядит это так: LX_EURJPY_1 начинает торговлю еслиLX_EURJPY_0 открывает ордер за лотом второго этапа 0.2 BUY, то тогда LX_EURJPY_1 открывает ордер за лотом первого этапа 0.1 SELL. LX_EURJPY_2 открывается по отношению к LX_EURJPY_1, LX_EURJPY_3 открывается по отношению к LX_EURJPY_2.

Советник не идеален, но надеюсь кто-нибудь доведет его до ума, если это возможно.







