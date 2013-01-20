CodeBaseРазделы
Индикаторы

MTF_Ichimoku - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Описание обычного индикатора

 

Параметры

  • extern int TimeFrame=0;  // Используемый таймфрейм
  • extern int Tenkan=9;        // Период Tenkan
  • extern int Kijun=26;          // Период Kijun
  • extern int Senkou=52;       // Период Senkou


