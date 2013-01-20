Перед многими разработчиками встает одинаковая проблема - как пробиться в песочницу торгового терминала без применения небезопасных DLL. Одним из простых и безопасных методов является использование стандартных именованных каналов (Named Pipes).

Запись, хранение и отображение данных, полноценный тиковый чарт в МetaТrader.

Конвертация котировок фьючерсного инструмента на конкретный месяц с сайта Quandl в формат, пригодный для MetaTrader4

Конвертация котировок слепленного фьючерсного инструмента с сайта Quandl в формат, пригодный для MetaTrader4.