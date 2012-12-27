ОПИСАНИЕ.

Скрипт устанавливается на график.

В окне "Входные параметры" задаётся число свечей для маркирования (по

умолчанию задано 5) и цвет наносимых надписей (по умолчанию - White).

Для удобного чтения надписей выбирается максимальный масштаб графика.

Максимально возможное число промаркированных свечей - 50. Об ошибке

в задании скрипт предупреждает звуковым и визуальным сигналами.

После запуска скрипта под каждой свечой появляется значение торгового

диапазона в пунктах.

Комментарий указывает на место расположения отчёта о работе скрипта.

При необходимости удаления нанесённых отметок и комментария с графика

скрипт запускается ещё раз с заданным количеством маркированных све-

чей равным 0.