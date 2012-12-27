Ставь лайки и следи за новостями
TestCandleSize - скрипт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5007
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
ОПИСАНИЕ.
Скрипт устанавливается на график.
В окне "Входные параметры" задаётся число свечей для маркирования (по
умолчанию задано 5) и цвет наносимых надписей (по умолчанию - White).
Для удобного чтения надписей выбирается максимальный масштаб графика.
Максимально возможное число промаркированных свечей - 50. Об ошибке
в задании скрипт предупреждает звуковым и визуальным сигналами.
После запуска скрипта под каждой свечой появляется значение торгового
диапазона в пунктах.
Комментарий указывает на место расположения отчёта о работе скрипта.
При необходимости удаления нанесённых отметок и комментария с графика
скрипт запускается ещё раз с заданным количеством маркированных све-
чей равным 0.
