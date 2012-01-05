Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VR---SIGNAL-UROVNI - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Советник не торгует сам !!! Советник призван облегчить работу трейдера.
А именно, если вам некогда сидеть весь день перед монитором и вы ждете пробитие уровня, вы ставите данного робота, выставляете уровни и занимаетесь своими делами. Когда цена пробивает уровень, советник выдаёт звуковой сигнал с заданной периодичностью Period_
По умолчанию Period_ стоит 1 минута и период исчисляется в минутах..
Картинка:
ScreenShot
Снимает скриншоты при открытии, закрытии и модификации ордеров всех типов.VR---MARS
Тестер стратегий!!! Работа с помощью мышки!!!
STORM
Советник на основе макроэкономической статистике и кризисных данных. За основу берется цикличность кризиса (кризисы в 1987, 1998, 2008).Memory Mapping
DLL (проект VC++ 2010) для работы с Memory Mapping