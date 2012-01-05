Описание:



Советник не торгует сам !!! Советник призван облегчить работу трейдера.

А именно, если вам некогда сидеть весь день перед монитором и вы ждете пробитие уровня, вы ставите данного робота, выставляете уровни и занимаетесь своими делами. Когда цена пробивает уровень, советник выдаёт звуковой сигнал с заданной периодичностью Period_

По умолчанию Period_ стоит 1 минута и период исчисляется в минутах..

