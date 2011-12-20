CodeBaseРазделы
Индикаторы

AlertCloseOpenOrder - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
6033
(4)
Описание:

Индикатор показывает по какой цене с какими стопами открылся или закрылся последний ордер, его прибыль и пр.

Если закрываются или открываются одновременно несколько ордеров, то информация идет только по последнему. Есть возможность отправлять сообщения об изменении счета на электронную почту или при помощи смс. Для отправки смс зайдите на сайт своего сотового оператора и включите услугу отправки смс с почты.

При активации услуги получите адрес электронной почты с которого будут письма переправляться на мобильный телефон в виде смс. Эту почту нужно будет ввести в настройках Вашего МТ в разделе Сервис / настройки / Почта:

Мартини Мартини

Советник без индикаторов с увеличением лота и шага.

hedger hedger

Открывает сделку в противоположном направлении, если текущая сделка сильно минусует

fantom fantom

Трендовый советник для часового графика GBPUSD.

VR---MARS VR---MARS

Тестер стратегий!!! Работа с помощью мышки!!!