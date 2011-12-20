Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AlertCloseOpenOrder - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6033
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор показывает по какой цене с какими стопами открылся или закрылся последний ордер, его прибыль и пр.
Если закрываются или открываются одновременно несколько ордеров, то информация идет только по последнему. Есть возможность отправлять сообщения об изменении счета на электронную почту или при помощи смс. Для отправки смс зайдите на сайт своего сотового оператора и включите услугу отправки смс с почты.
При активации услуги получите адрес электронной почты с которого будут письма переправляться на мобильный телефон в виде смс. Эту почту нужно будет ввести в настройках Вашего МТ в разделе Сервис / настройки / Почта:
Удачи