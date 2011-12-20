Описание:



Индикатор показывает по какой цене с какими стопами открылся или закрылся последний ордер, его прибыль и пр.

Если закрываются или открываются одновременно несколько ордеров, то информация идет только по последнему. Есть возможность отправлять сообщения об изменении счета на электронную почту или при помощи смс. Для отправки смс зайдите на сайт своего сотового оператора и включите услугу отправки смс с почты.



При активации услуги получите адрес электронной почты с которого будут письма переправляться на мобильный телефон в виде смс. Эту почту нужно будет ввести в настройках Вашего МТ в разделе Сервис / настройки / Почта:

Удачи