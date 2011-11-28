



Вот в таком виде будет приходить сообщение на АСЬКУ

Основные настройки :

extern int Periodichnost = 10; //интервал в минутах или с какой переодичностью отправлять сообщение указывается в минутах 10, 25, 60, 120 и т.д.

Основная программа написана АВТОРОМ dj_ymep

Ветка основного кода программы http://codebase.mql4.com/ru/code/10352

Обязательно прочтите инструкцию по настройке приложения... Находящуюся в архиве...