INFORMER-ICQ - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
3556
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
INFORMER-ICQ.zip (467.85 KB)
INFORMER-ICQ.zip (467.85 KB)
Вот в таком виде будет приходить сообщение на АСЬКУ

Основные настройки :

extern int Periodichnost = 10; //интервал в минутах или с какой переодичностью отправлять сообщение указывается в минутах 10, 25, 60, 120 и т.д.

Основная программа написана АВТОРОМ dj_ymep

Ветка основного кода программы http://codebase.mql4.com/ru/code/10352

Обязательно прочтите инструкцию по настройке приложения... Находящуюся в архиве...

