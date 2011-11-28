Смотри, как бесплатно скачать роботов
INFORMER-ICQ - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3556
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Вот в таком виде будет приходить сообщение на АСЬКУ
Основные настройки :
extern int Periodichnost = 10; //интервал в минутах или с какой переодичностью отправлять сообщение указывается в минутах 10, 25, 60, 120 и т.д.
Основная программа написана АВТОРОМ dj_ymep
Ветка основного кода программы http://codebase.mql4.com/ru/code/10352
Обязательно прочтите инструкцию по настройке приложения... Находящуюся в архиве...
