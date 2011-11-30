Смотри, как бесплатно скачать роботов
Elliots Target - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор анализирует последние две волны и на основании этого определяет цель куда должна прийти цена.
Это конечно не грааль, не стоит обольщаться, но если точно определить волны, то в большинстве случаев цена приходит в цель.
На данный момент волны определяются по фракталам, которые в свою очередь, определяются по положению свечей до и после фрактала.
В параметрах можно задавать это соотношение свечей:
extern int before = 7; //сколько свечей до фрактала extern int after = 2; //сколько свечей после фрактала
Пример работы:
Буду рад предложениям по доработке идеи.
Удачной торговли!
