Elliots Target - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Описание:

Индикатор анализирует последние две волны и на основании этого определяет цель куда должна прийти цена.

Это конечно не грааль, не стоит обольщаться, но если точно определить волны, то в большинстве случаев цена приходит в цель.

На данный момент волны определяются по фракталам, которые в свою очередь, определяются по положению свечей до и после фрактала.

В параметрах можно задавать это соотношение свечей:

extern int before = 7;     //сколько свечей до фрактала 
extern int after  = 2;     //сколько свечей после фрактала

Пример работы:

Буду рад предложениям по доработке идеи.

Удачной торговли!

Rj_HSlice 1.1 Rj_HSlice 1.1

Ценовые уровни Call/Put с линиями поддержки/сопротивления. Подправленная версия Rj_HSlice.

Rj_HSlice 1.0 Rj_HSlice 1.0

Добавлена настройка отображения контрактов.

WPR Close,High,Low. WPR Close,High,Low.

Обычный WPR, тип цен Close, High, Low.

MaxTrend MaxTrend

Поиск максимального без откатного тренда