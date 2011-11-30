Описание:



Индикатор анализирует последние две волны и на основании этого определяет цель куда должна прийти цена.



Это конечно не грааль, не стоит обольщаться, но если точно определить волны, то в большинстве случаев цена приходит в цель.

На данный момент волны определяются по фракталам, которые в свою очередь, определяются по положению свечей до и после фрактала.

В параметрах можно задавать это соотношение свечей:

extern int before = 7 ; extern int after = 2 ;

Пример работы:

Буду рад предложениям по доработке идеи.

Удачной торговли!