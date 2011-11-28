CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rj_HSlice 1.0 - индикатор для MetaTrader 4

domovoi Александр
Просмотров:
3375
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Обновленная версия индикатора Rj_HSlice. Добавлена настройка отображения контрактов.

ValueContractOn = true;

Картинка:

INFORMER-ICQ INFORMER-ICQ

Советник отправляет с заданным периодом информацию о состоянии счета на ICQ клиент (На аську)

Rj_ActivMarket Rj_ActivMarket

Показывает активность рынка.

Rj_HSlice 1.1 Rj_HSlice 1.1

Ценовые уровни Call/Put с линиями поддержки/сопротивления. Подправленная версия Rj_HSlice.

Elliots Target Elliots Target

Индикатор анализирует последние две волны и на основании этого определяет цель, куда должна прийти цена.