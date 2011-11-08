Ставь лайки и следи за новостями
Скрипт отрисовки уровней. - скрипт для MetaTrader 4
7269
Описание:
Небольшой скрипт, который я иногда использую. Думаю, он может многим оказаться полезным.
Обычно он "висит" у меня на горячих клавишах Ctrl+L.
При вызове скрипт сперва проверяет, существует ли элемент управления - вертикальная линия. Если нет - она создаётся и скрипт завершает работу. Если элемент управления уже создан, то скрипт рассчитывает уровни, проходящие через последние "незакрытые" экстремумы цены на момент времени, указываемый элементом управления.
Пример на рисунке:
Разные цвета линий соответствуют разным таймфреймам, с которых "видно" данный экстремум.
Правая граница линии, означающей уровень, упирается в элемент управления (что очевидно, конечно, из рисунка), а левая граница соответствует экстремуму, который сформировал уровень.
Кроме того, не указываются уровни, которые лежат за границами уровней более высоких таймфреймов. Т.е. уровни на экстремумах H1, которые лежат между двумя уровнями на D1, отрисованы не будут.
Подробный комментарий об уровне можно увидеть в подсказке:
