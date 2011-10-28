Описание:



Выделяет бары в верхних или нижних 10%-20% своего диапазона. Можно изменять соотношения, указывая определенный вид бара.



Например, свеча была открыта в верхних 20% своего дневного диапазона и закрылась в нижних 20% своего дневного диапазона и наоборот.

Картинка:

