Индикаторы

80-20 - индикатор для MetaTrader 4

aleks
Просмотров:
8420
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Выделяет бары в верхних или нижних 10%-20% своего диапазона. Можно изменять соотношения, указывая определенный вид бара.

Например, свеча была открыта в верхних 20% своего дневного диапазона и закрылась в нижних 20% своего дневного диапазона и наоборот.

Картинка:

