Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
80-20 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8420
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Выделяет бары в верхних или нижних 10%-20% своего диапазона. Можно изменять соотношения, указывая определенный вид бара.
Например, свеча была открыта в верхних 20% своего дневного диапазона и закрылась в нижних 20% своего дневного диапазона и наоборот.
Картинка:
exp_Lego_3
Добавка трала в exp_Lego_3 ("кимовский" трал, очень хорошо зарекомендовавший себя на реале даже в условиях "тонкого рынка").Установка отложенного ордера с фиксированным убытком и профитом
Скрипт позволяет устанавливать отложенный ордер передвиганием линий входа, стопа и профита на графике.
Сетка ордеров (версия 3-я)
Продолжение - учтены некоторые пожелания и предложения.Notarius
Notarius - сигнальный трендовый индикатор на основе усреднения цены.