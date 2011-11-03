Ставь лайки и следи за новостями
OptimalCommission - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2824
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Вопросы:
Выгодно ли снизить брокеру вам комиссию, тем самым простимулировав рост вашей прибыли, что выльется в соответствующем увеличении торгового оборота и итоговой суммарной комиссии?
Или же брокеру выгоднее вам повысить комиссию?
Скрипт позволяет ответить на эти вопросы, проанализировав вашу историю торгов. Является логическим продолжением скрипта GetAccountGain.Входные параметры:
StartTime - с какого времени анализировать историю торгов.
BrokerCommission - часть от текущей комиссии, которую получает брокер после всех выплат (платит комиссию своим провайдерам ликвидности).
FileName - имя файла с подробными данными вычислений.
Результат работы:
Наиболее оптимальная комиссия в процентах от текущей.
Соответствующая суммарная чистая комиссия брокера в процентах от текущей.
Ваша предполагаемая прибыль в процентах от текущей.
