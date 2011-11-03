CodeBaseРазделы
OptimalCommission - скрипт для MetaTrader 4

hrenfx
Просмотров:
2824
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Translate to English

Вопросы:

Выгодно ли снизить брокеру вам комиссию, тем самым простимулировав рост вашей прибыли, что выльется в соответствующем увеличении торгового оборота и итоговой суммарной комиссии?

Или же брокеру выгоднее вам повысить комиссию?

Скрипт позволяет ответить на эти вопросы, проанализировав вашу историю торгов. Является логическим продолжением скрипта GetAccountGain.

Входные параметры:

  • StartTime - с какого времени анализировать историю торгов.

  • BrokerCommission - часть от текущей комиссии, которую получает брокер после всех выплат (платит комиссию своим провайдерам ликвидности).

  • FileName - имя файла с подробными данными вычислений.



Результат работы:


Наиболее оптимальная комиссия в процентах от текущей.

Соответствующая суммарная чистая комиссия брокера в процентах от текущей.

Ваша предполагаемая прибыль в процентах от текущей.

