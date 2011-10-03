Ставь лайки и следи за новостями
IND_Potential - индикатор для MetaTrader 4
- 6185
-
Классический критерий оценки торговых условий:
- Чем меньше спред - тем лучше.
К сожалению, данный критерий не позволяет оценить преимущества или недостатки предоставляемых торговых условий. Например, он не в состоянии характеризовать, что выгоднее:
- Узкий спред и "фильтрованные" котировки.
- Широкий спред и "пушистые" котировки.
Альтернативный критерий оценки торговых условий:
Предлагаемый критерий позволяет оценить торговые уловия с учетом котирования. Вычисляется потенциальная прибыль (на истории). Чем выше потенциальная прибыль - тем лучше предоставляемые торговые условия.
Входные параметры:
- StartTime - с какого времени производить оценку.
- Spread - фиксированный спред в пунктах по данному символу, с учетом комиссии и возможных проскальзываний.
- Profit - минимальная прибыль потенциальных сделок (не чаще одной сделки на бар) в пунктах.
- ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания оценки.
Визуализация:
Индикатор показывает потенциальную прибыль бара (красный), ее экспоненциально-сглаженное значение (зеленое) и среднесуточную потенциальную прибыль для каждого бара (синий).
Особенности:
- Чем меньше таймфрэйм, тем выше потенциальная прибыль.
- Чем меньше Profit, тем выше потенциальная прибыль (максимальная потенциальная (и теоретически возможная) прибыль будет показана при Profit = 1).
- Индикатор технически не оптимизирован, поэтому на каждом новом появившемся баре пересчитывается вся история. Из-за этого могут быть подтормаживания.
