Индикаторы

IND_Potential - индикатор для MetaTrader 4

hrenfx
Просмотров:
6185
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Translate to English

Классический критерий оценки торговых условий:

  • Чем меньше спред - тем лучше.

К сожалению, данный критерий не позволяет оценить преимущества или недостатки предоставляемых торговых условий. Например, он не в состоянии характеризовать, что выгоднее:

  • Узкий спред и "фильтрованные" котировки.
  • Широкий спред и "пушистые" котировки.

Альтернативный критерий оценки торговых условий:

Предлагаемый критерий позволяет оценить торговые уловия с учетом котирования. Вычисляется потенциальная прибыль (на истории). Чем выше потенциальная прибыль - тем лучше предоставляемые торговые условия.

Входные параметры:

  • StartTime - с какого времени производить оценку.
  • Spread - фиксированный спред в пунктах по данному символу, с учетом комиссии и возможных проскальзываний.
  • Profit - минимальная прибыль потенциальных сделок (не чаще одной сделки на бар) в пунктах.
  • ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания оценки.

Визуализация:

Индикатор показывает потенциальную прибыль бара (красный), ее экспоненциально-сглаженное значение (зеленое) и среднесуточную потенциальную прибыль для каждого бара (синий).

IND_Potential

Особенности:

  • Чем меньше таймфрэйм, тем выше потенциальная прибыль.
  • Чем меньше Profit, тем выше потенциальная прибыль (максимальная потенциальная (и теоретически возможная) прибыль будет показана при Profit = 1).
  • Индикатор технически не оптимизирован, поэтому на каждом новом появившемся баре пересчитывается вся история. Из-за этого могут быть подтормаживания.
