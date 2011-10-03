IND_Potential

Классический критерий оценки торговых условий:



Чем меньше спред - тем лучше.

К сожалению, данный критерий не позволяет оценить преимущества или недостатки предоставляемых торговых условий. Например, он не в состоянии характеризовать, что выгоднее:

Узкий спред и "фильтрованные" котировки.

Широкий спред и "пушистые" котировки.

Альтернативный критерий оценки торговых условий:



Предлагаемый критерий позволяет оценить торговые уловия с учетом котирования . Вычисляется потенциальная прибыль (на истории). Чем выше потенциальная прибыль - тем лучше предоставляемые торговые условия.

Входные параметры:



StartTime - с какого времени производить оценку.



Spread - фиксированный спред в пунктах по данному символу, с учетом комиссии и возможных проскальзываний.

Profit - минимальная прибыль потенциальных сделок (не чаще одной сделки на бар) в пунктах.

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания оценки.

Визуализация:

Индикатор показывает потенциальную прибыль бара (красный), ее экспоненциально-сглаженное значение (зеленое) и среднесуточную потенциальную прибыль для каждого бара (синий).





Особенности:

