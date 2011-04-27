Советник своей работой где-то заменяет работу с отложенными ордерами, а где-то действует хитрее... На чарте, на котором запущен данный советник, рисуем горизонтальную или трендовую линию и присваиваем ей название, если хотим открыть BUY ордер - в соответствии с названием Name_BUY_Line или, если SELL, соответственно Name_SELL_Line. Что вы подразумеваете STOP или LIMIT ордер - советник сам разберётся. Если ордер STOP-вый, то ордер будет открыт при пересечении данного уровня, если LIMIT, то советник сначала фиксирует факт пересечения ценой этого уровня, а затем ждёт разворота цены. Работает только с одной линией на графике на котором запущен.

Для чего это нужно - дублировать то, что и так нормально работает? Во-первых, это вселяет в трейдера уверенность, что цена "случайно" не зацепит его отложенный ордер тенью свечи и не развернётся в обратную сторону... Во-вторых, в случае, LIMIT ордеров, ордер будет открыт только после разворота цены. Работа с отложенными ордерами не позволяет настроить очень важный параметр (имхо) - проверку на условия срабатывания в определённый момент (дискретно), а не на каждом тике. Проверка в данном советнике реализована через параметр NewBarInPeriod:



extern int NewBarInPeriod = 1 ;

Хочу особо подчеркнуть, что графический интерфейс управления ордерами давно и неоднократно прописан программистами, в том числе и в кодах, выложенных в Code Base. Дублировать чужой труд не стояло в моей задаче!!! Для того, чтобы почувствовать разницу открытия ордера при пересечении линии по текущей цене (не однократно реализованное), я вывел в условия как Variant_Send = 0 и вот скрин работы по этим условиям:



а мои условия на открытие ордеров прописаны в Variant_Send = 1 и вот скрин по этим условиям:









Почувствуйте разницу! Я добивался того, чего я добивался (а не отличия с ранее сделанным) - это мой способ уйти от ложного срабатывания\шума (называйте как хотите), который присутствует в любом не линейном процессе.



Что реализовано в данном советнике :

* Открытие рыночных ордеров по линиям на чарте;

* Открытие ордеров по 2-ум настраиваемым тактикам (Variant_Send):



Variant_Send = 0 - при пересечении уровня открываем по текущей цене ордер по названию линии (как обычный отложенный ордер, только виртуальный);

Variant_Send = 1 - при пересечении уровня: STOP-ордера открываем по текущей цене, LIMIT открываем после того, как цена развернётся и выйдет за пределы "видимости" уровня (OpenPrice +- Reliable_Area).



** Открытие ордеров по 3-ём настраиваемым тактикам (кроме линий BUY, SELL добавляем тип линий UNI):



Variant_Send = 0 - при пересечении уровня открываем по текущей цене ордер по названию линии (как обычный отложенный ордер, только виртуальный);

Variant_Send = 1 - при пересечении уровня: STOP-ордера открываем или после неоднократного пересечения уровня (Time_Validation), или после выхода цены за пределы "видимости" уровня (OpenPice +- Reliable_Area), LIMIT-ордера открываем после разворота цены и выхода её за пределы "видимости" уровня;

Variant_Send = 2 - при пересечении уровня, а затем выходе цены за пределы "видимости" уровня, открываем ордер по ходу движения цены: если цена пересекла верхнюю границу - BUY, если нижнюю - SELL.



* Открытые ордера имеют свой уникальный номер (MagicNumber);

* Следит за максимальным количеством открытых "своих" ордеров на символе.

** Любое количество линий (уровней). Линии выше цены - UP, линии ниже цены - DW;

** Работа с виртуальными стопами от 1 пп. (и обычные и виртуальные);

** Динамически рассчитываемая "зона видимости" ордера;

* Ведение подробного лога своих действий (отключаемо);

** Анти-реквотная система открытия ордера (многократное повторение при ошибке);

** Звуковое сопровождение событий (отключаемо);

* Контроль ошибок работы кода;

** Трал уровня открытия STOP-ордеров (на откат);

* Трал уровня открытия LIMIT-ордеров;

* MM (v.1.22) - было такое пожелание.

* Работа с "чужими" отложенными ордерами (Integration_ON = TRUE). Советник (v.1.23) считывает информацию с ближайшего к цене отложенного ордера, рисует соответствующую линию, а ордер удаляет.



** Функции, реализованные во второй версии советника (для интересующихся - через личку).



P.S. Для проверки работы советника в тестере реализовано автоматическое рисование линий. И вам ни кто не запрещает вручную в тестере порисовать линии.

P.P.S. Добавил к ранее сделанному :



добавил (по просьбе) к ранее используемой горизонтальной линии OBJ_HLINE ( Variant_Line = 0) и трендовую линию OBJ_TREND ( Variant_Line = 1);

= 0) и трендовую линию OBJ_TREND ( = 1); небольшой графический интерфейс (OBJ_LABLE двигаются позволяя останавливать/запускать работу советника, а также переименовывать линию по наименованию Label) - для его работы предпочтительнее запускать советник в цикл ( WhileTrade_ON = TRUE);

= TRUE); после открытия ордера (срабатывания уровня), линия инактивируется, и чтобы её активировать, её нужно сдвинуть;



по просьбе "не заморачиваться" с названием линий вынес в настройки советника их наименование ( Name_BUY_Line и Name_SELL_Line );

Реализовал просьбу Sancho77 по тралу уровня открытия LIMIT-ордеров (v.1.21).

И вот как это выглядит на графике (красная стрелка "вниз" - это начало работы уровня) (см.нижний рисунок);



Для реальной торговли не обойтись без MM (для Batuceiro) (v.1.22);

Добавил возможность работы с "чужими" отложенными ордерами (v.1.23).

Исправил некоторые неточности (v.1.25).





