e-PSI@Extremums&Channel - эксперт для MetaTrader 4

TarasBY
Нашёл (наткнулся\встретил) на бескрайних просторах интернета советник, торгующий от максимумов и по пробитии "флэтового канала". Оригинальный код требовал уважения к себе и к тем, кто (может быть) захочет им воспользоваться. Сначала я его привёл в порядок с вышеперечисленными нормами, сделал его пошустрее для тестера, а потом влез в логику и её тоже переделал. Остался только принцип: торговля от максимумов и по пробитии канала.

Советник выполняет следующее:

1. Находит экстремумы и определяет "флэтовый коридор";
2. Открывает сделки в обратном направлении от экстремумов и при пробитии коридора (флэта);
3. Компенсирует возможные убыточные сделки открытием компенсаторного ордера в том же направлении c увеличивающимся лотом (если разрешено).

Получаем три условия на открытие ордеров: base, flat и add (компенсаторный). Их можно отключать (Send_base_ON, Send_flat_ON, Send_comp_ON). 3-ий без первого или второго не работает.

BASE : находим экстремумы, фиксируем нахождение цены у одного из них, и при откате открываем ордер в обратном направлении. Ордер открывается, если не сформировался "флэтовый коридор".
FLAT : сначала должен сформироваться "флэтовый коридор": цена на протяжении Weight_Channel свечей не должна выйти за пределы MAX_flat_Range. Затем ждём выхода цены за пределы коридора на величину большую половины этого сформированного коридора - открываем ордер.
ADD : При наличии открытого ордера с лоссом, ищем\ждём следующего экстремума, который должен быть выше\ниже цены открытия предыдущего ордера на Comp_Range. Если цена (дистанция) выше\ниже цены открытия предыдущего ордера на MIN_Range - открываем ордер с лотом умноженным на K_comp_lot от лота уже открытого ордера - их тэйки сводим на одну линию, чтобы закрыться с маленьким плюсом.

Что ещё есть в советнике:

  • Money Management;
  • трал ордеров (размер трала может быть динамическим (Dinamic_Trail_ON) - в этом случае динамически рассчитываются и уровни частичного закрытия flat-ордеров;
  • частичное закрытие flat-ордеров;
  • работа по расписанию;
  • работа или на каждом тике или на начало NewBarInPeriod;
  • вывод на чарт статистики (отключаемо);
  • звуковое сопровождение (отключаемо);
  • подробный лог производимых советником действий;
  • контроль возможных ошибок.

Расслабьтесь - это НЕГРААЛЬ!!! Но, то, что на 5-ти летней истории он достойно "держится" при очень не значительной просадке, то это говорит о том, что такая стратегия имеет право на существование... (а ещё чуть-чуть доработать...)


Стресс-тест на 5-ти летней истории (после оптимизации за последний год): (хочу "обуздать" скептиков - это советник с явным контролем открытия баров!!!)


Отчёт к этой картинке в шапке.

ЗАМЕЧАНИЕ: ни для кого не секрет, что важным компонентом для работы любой системы, является расстановка стопов, хоть в данной системе это может происходить динамически, но я советую обратить внимание на параметры минимальных размеров стопов: Profit_MIN (TakeProfit) и MIN_StopLoss (StopLoss).

P.S. СОВЕТ: Для того, чтобы полученный результат в тестере, имел хоть какое-то значение для реальной работы, нужно работать с ценами открытия бара (Open[0]): Variant_TradePrice = 1 или (на любителя) Close[1]: Variant_TradePrice = 2. НЕ БРОСАЙТЕСЬ "грудью", а точнее своими деньгами "на каждый тик" - слишком много "шума"!!! - это убережёт Вас от реакции "котировочного аппарата ДЦ" на катаклизмы (ВЕСЬ МИР (совокупность трейдеров, работающих на реальном FOREX), за один тик НЕ МОЖЕТ (физически) среагировать на 300-400 пп. (4-ре знака)), а потом естессно откат "на прежние рубежи"!

P.P.S. Если кого-то заинтересует данная разработка, и он "найдёт удачные настройки" для 5-ти летнего теста, ПРОСЬБА поделиться (через личку), а я поделюсь конечной версией!

