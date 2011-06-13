Описание:



Гистограмма, построенная по данным восьми стохастиков на одном графике.



Параметры индикаторов рассчитываются последовательным умножением параметров первого стохастика на коэффициент "Koef", выведенного во внешние параметры индикатора. В индикаторе не отображаются никакие данные по вторым (сигнальным) линиям стохастиков, но на наглядность индикатора это не повлияло. Наоборот, добавление линии по сумме сигнальных линий ухудшает восприятие индикатора.

Параметры второго стохастика получены умножением на "Koef" параметоров первого стохастика. Параметры третьего стохастика получены умножением на " Koef " параметоров второго стохастика. Параметры четвертого стохастика получены умножением на "Koef" параметоров третьего стохастика. И так далее...