Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic-X8.4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14326
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Гистограмма, построенная по данным восьми стохастиков на одном графике.
Параметры индикаторов рассчитываются последовательным умножением параметров первого стохастика на коэффициент "Koef", выведенного во внешние параметры индикатора. В индикаторе не отображаются никакие данные по вторым (сигнальным) линиям стохастиков, но на наглядность индикатора это не повлияло. Наоборот, добавление линии по сумме сигнальных линий ухудшает восприятие индикатора.
Параметры второго стохастика получены умножением на "Koef" параметоров первого стохастика. Параметры третьего стохастика получены умножением на " Koef " параметоров второго стохастика. Параметры четвертого стохастика получены умножением на "Koef" параметоров третьего стохастика. И так далее...
Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.e-PSI@VTEC
Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала посредством линий, заменяющих отложенные ордера.
Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask, теперь спред четко видно.ControlsComm.mqh
Библиотека функций ControlsComm.mqh позволяет легко строить интерактивные системы управления с применением стандартных графических объектов терминала MetaTrader4.