PriceSound_channel - индикатор для MetaTrader 4
- 6936
Канал со звуком - PriceSound_channel.
Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.
Источники:
1. Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207. Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);
2. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313 Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.
Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).
Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.
Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
PriceSound_channel.
Индикатор PriceSound_channel работает с «каналами», которые сопровождают трендовые линии. Работа в тестере.
В индикаторе используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline. То есть индикатор PriceSound_channel имеет свойства, характерные для индикатора PriceSound_trendline, с которыми подробнее вы можете ознакомиться на http://codebase.mql4.com/ru/7601.
б). Работа с каналом (ми) требует небольшого навыка, благо возможности индикатора (работа в тестере) такой опыт позволяют получить. Теперь внимание!
а). На графике может находиться несколько таких «каналов» со своими «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для «каналов», так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_channel). Такие «каналы» можно образовать автоматически (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного канала и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования канала (Create_Channel). Если будет введено несуществующее на графике название канала, то индикатор PriceSound_channel, выдаст через Alert() сообщение о том, что такого канала не найдено (Alert:"No Channel - Name_Channel!").
- Для правильной работы индикатора обязательно – ваше твердое знание последовательности точек, задающих определенный вами канал, и соблюдения порядка их использования (иллюстрируется). Основное положение данного порядка: «Возможный интервал баров (времени) для 3-ей точки канала заключен между нулевым баром и 1-ой точкой канала с баром, находящемся на графике». Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения канала!
- После установки трендовых линий канал, как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_Channel =true (удаление заданного канала), и только так. На графике остаются две заданные параллельные трендовые линии, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем два индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_channel)!
- Замечание: более двух заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_channel не назначать! Индикатор работает не более, чем с двумя заданными трендовыми линиями и одним каналом. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и каналов.
Внешние переменные:
- Sound_Play=true – разрешение на звук;
- UniqueName1="Trend_Price 1"– название 1 трендовой линии;
- LineColor1=Pink – цвет 1 линии;
- LineWidth1=2 – ширина 1 линии;
- Sound1="ready.wav"– название звукового файла для 1 трендовой линии;
- UniqueName2="Trend_Price 2" – название 2 трендовой линии;
- LineColor2=YellowGreen – цвет 2 линии;
- LineWidth2=2– ширина 2 линии;
- Sound2="ready.wav"– название звукового файла для 2 трендовой линии;
- ChannelColor=DarkTurquoise – цвет канала;
- Create_Channel=true – разрешение/запрет на образование канала;
- Name_Channel="Channel_1"– название канала.
- Del_Channel=false – запрет/разрешение на удаление заданного канала.
Индикатор PriceSound_channel должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
Рис 1. На графике два индикатора PriceSound_channel.
Рис 2. Пояснение по использованию индикатора PriceSound_channel.
