



Канал со звуком - PriceSound_channel.

Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.





Источники :







1. Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207. Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);

2. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313 Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.



PriceSound_channel.



Индикатор PriceSound_channel работает с «каналами», которые сопровождают трендовые линии. Работа в тестере.

В индикаторе используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline. То есть индикатор PriceSound_channel имеет свойства, характерные для индикатора PriceSound_trendline, с которыми подробнее вы можете ознакомиться на http://codebase.mql4.com/ru/7601.



б). Работа с каналом (ми) требует небольшого навыка, благо возможности индикатора (работа в тестере) такой опыт позволяют получить. Теперь внимание!

а). На графике может находиться несколько таких «каналов» со своими «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для «каналов», так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_channel). Такие «каналы» можно образовать автоматически (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного канала и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования канала (Create_Channel). Если будет введено несуществующее на графике название канала, то индикатор PriceSound_channel, выдаст через Alert() сообщение о том, что такого канала не найдено (Alert:"No Channel - Name_Channel!").

- Для правильной работы индикатора обязательно – ваше твердое знание последовательности точек, задающих определенный вами канал, и соблюдения порядка их использования (иллюстрируется). Основное положение данного порядка: «Возможный интервал баров (времени) для 3-ей точки канала заключен между нулевым баром и 1-ой точкой канала с баром, находящемся на графике». Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения канала!

- После установки трендовых линий канал, как объект, можно удалить индикатором , изменив значение внешней переменной Del_Channel =true (удаление заданного канала), и только так. На графике остаются две заданные параллельные трендовые линии, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем два индикатора PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_channel)!

- Замечание: более двух заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_channel не назначать! Индикатор работает не более, чем с двумя заданными трендовыми линиями и одним каналом. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и каналов.



Внешние переменные:



Sound _ Play = true – разрешение на звук;

UniqueName 1=" Trend _ Price 1"– название 1 трендовой линии;

LineColor 1= Pink – цвет 1 линии;

LineWidth 1=2 – ширина 1 линии;

Sound 1=" ready . wav "– название звукового файла для 1 трендовой линии;

UniqueName 2=" Trend _ Price 2" – название 2 трендовой линии;

LineColor 2= YellowGreen – цвет 2 линии;

LineWidth 2=2– ширина 2 линии;

Sound 2=" ready . wav "– название звукового файла для 2 трендовой линии;

ChannelColor = DarkTurquoise – цвет канала;

Create _ Channel = true – разрешение/запрет на образование канала;

Name_Channel="Channel_1"– название канала .

D el _ Channel = false – запрет/разрешение на удаление заданного канала.

Индикатор PriceSound_channel должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).





