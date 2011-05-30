CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Zamer_ price_v1 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6616
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Данный индикатор покажет вам, какая у вас будет прибыль или убыток. Также поможет вам в определении лота перед установкой ордера для сокращения ваших убытков.

Если есть, какие-либо ошибки в коде, прошу помочь их исправить.

На данный момент мною ошибок замечено не было.

Внимание все расчёты ведутся без учёта спрэда. Будет исправленно в следующей версии.

Раньше все расчёты делал в EXCEL, сейчас здесь – жизнь стала легче, а расчёты проще.

Параметры:

  • BUY = true; // BUY или SELL (ЕСЛИ BUY= false ТО SELL).
  • Line_ASK = true ; //использовать опорную линию для расчетов да или нет - если true то расчёты будут идти от этой опорной линии.
  • Lot =1.0; //установите лот для расчетов.
  • TekstSize = 15 ; размер шрифта.
Цвета линий:

  • Magenta - Линия stop loss
  • Lime - Линия profit
  • Aqua - Опорная линия

WMACD WMACD

MACD с раскраской и процентным каналом.

PriceStat PriceStat

Индикатор плотности цены (баров) за указанный промежуток.

PriceSound_channel PriceSound_channel

Канал со звуком - PriceSound_channel. Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.

mtvoice mtvoice

индикатор для звукового сопровождения торговых событий синтетическим человеческим голосом