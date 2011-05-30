Описание:



Данный индикатор покажет вам, какая у вас будет прибыль или убыток. Также поможет вам в определении лота перед установкой ордера для сокращения ваших убытков.



Если есть, какие-либо ошибки в коде, прошу помочь их исправить.

На данный момент мною ошибок замечено не было.

Внимание все расчёты ведутся без учёта спрэда. Будет исправленно в следующей версии.

Раньше все расчёты делал в EXCEL, сейчас здесь – жизнь стала легче, а расчёты проще.

Параметры:

BUY = true; // BUY или SELL (ЕСЛИ BUY= false ТО SELL).

Line_ASK = true ; // использовать опорную линию для расчетов да или нет - если true то расчёты будут идти от этой опорной линии.

Lot =1.0; //установите лот для расчетов.

TekstSize = 15 ; размер шрифта.