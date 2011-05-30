Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zamer_ price_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6616
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Данный индикатор покажет вам, какая у вас будет прибыль или убыток. Также поможет вам в определении лота перед установкой ордера для сокращения ваших убытков.
Если есть, какие-либо ошибки в коде, прошу помочь их исправить.
На данный момент мною ошибок замечено не было.
Внимание все расчёты ведутся без учёта спрэда. Будет исправленно в следующей версии.
Раньше все расчёты делал в EXCEL, сейчас здесь – жизнь стала легче, а расчёты проще.
Параметры:
- BUY = true; // BUY или SELL (ЕСЛИ BUY= false ТО SELL).
- Line_ASK = true ; //использовать опорную линию для расчетов да или нет - если true то расчёты будут идти от этой опорной линии.
- Lot =1.0; //установите лот для расчетов.
- TekstSize = 15 ; размер шрифта.
- Magenta - Линия stop loss
- Lime - Линия profit
- Aqua - Опорная линия
WMACD
MACD с раскраской и процентным каналом.PriceStat
Индикатор плотности цены (баров) за указанный промежуток.
PriceSound_channel
Канал со звуком - PriceSound_channel. Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.mtvoice
индикатор для звукового сопровождения торговых событий синтетическим человеческим голосом