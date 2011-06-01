Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceSound_Fibochannel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6237
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Фибоканал со звуком или шесть параллельных линий со свойствами PriceSound_trendline.
Источники:
1. Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.
Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);
2. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313
Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.
Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).
Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.
Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
3. Индикатор PriceSound_channel http://codebase.mql4.com/ru/code/10318
Индикатор PriceSound_channel работает с "каналами", которые сопровождают трендовые линии.
Работает в тестере. В индикаторе используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.
То есть индикатор PriceSound_channel имеет две линии со свойствами, характерными для индикатора PriceSound_trendline.
Замечание:
Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее пользователь выделяет объект и перетаскивает в нужное ему место (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.
Т.е. данные индикаторы требуют ручного временного или периодического вмешательства пользователя по своему усмотрению (без этого индикаторы бессмысленны!).
PriceSound_Fibochannel.
Индикатор PriceSound_Fibochannel работает с «фибо-каналом», который на фибо-уровнях «транспортирует» шесть линий со свойствами, характерными для индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере. Выполнен по принципу индикатора PriceSound_channel.
а) На графике может находиться несколько таких «фибо-каналов» со своими «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для «фибо-каналов», так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibochannel). Такие «фибо-каналы» можно образовать автоматически первоначальной установкой – создание объекта «канал Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного канала Фибоначчи и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования канала (Create_FChannel). Если будет введено несуществующее на графике название канала, то индикатор PriceSound_Fibochannel, выдаст через Alert() сообщение о том, что такого канала не найдено (Alert:"No FiboChannel - ",Name_FChannel!).
б) Работа с фибо-каналом (ми) предполагает наличие опыта с обычным «канал Фибоначчи» и требует небольшого навыка, благо возможности индикатора (работа в тестере) такой опыт позволяют получить.
Теперь внимание!
- Для правильной работы индикатора обязательно – ваше твердое знание последовательности точек, задающих определенный вами фибо-канал, и соблюдения порядка их использования (иллюстрируется). Основное положение данного порядка: «Возможный интервал баров (времени) для 3-ей точки фибо-канала заключен между нулевым баром и 1-ой точкой фибо-канала с баром, находящемся на графике». Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения фибо-канала!
- Замечание: более шести заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_Fibochannel не назначать! Индикатор работает не более, чем с шестью заданными трендовыми линиями и одним фибо-каналом. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и фибо-каналов.
- После установки трендовых линий фибо-канал, как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FChannel =true (удаление заданного фибо-канала), и только так. На графике остаются шесть заданных параллельных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем шесть индикаторов PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_Fibochannel)!
Внешние переменные:
- Sound_Play=true; – разрешение на звук;
- UniqueName1="FiboTrend_mainPrice 1" – название 1 трендовой линии;
- LineColor1=Pink – цвет 1 линии;
- LineWidth1=2; – ширина 1 линии;
- Sound1="ready.wav"; – название звукового файла для 1 трендовой линии;
- UniqueName2="FiboTrend__0%Price 1" – название 2 трендовой линии;
- LineColor2=YellowGreen – цвет 2 линии;
- LineWidth2=2 – ширина 2 линии;
- Sound2="ready.wav" – название звукового файла для 2 трендовой линии;
- UniqueName3="FiboTrend_62%Price 1" – название 3 трендовой линии;
- LineColor3=Pink; – цвет 3 линии;
- LineWidth3=2 – ширина 3 линии;
- Sound3="ready.wav" – название звукового файла для 3 трендовой линии;
- UniqueName4="FiboTrend_100%Price 1" – название 4 трендовой линии;
- LineColor4=YellowGreen – цвет 4 линии;
- LineWidth4=2 – ширина 4 линии;
- Sound4="ready.wav" – название звукового файла для 4 трендовой линии;
- UniqueName5="FiboTrend_162%Price 1" – название 5 трендовой линии;
- LineColor5=Pink – цвет 5 линии;
- LineWidth5=2 – ширина 5 линии;
- Sound5="ready.wav" – название звукового файла для 5 трендовой линии;
- UniqueName6="FiboTrend_262%Price 1" – название 6 трендовой линии;
- LineColor6=YellowGreen – цвет 6 линии;
- LineWidth6=2 – ширина 6 линии;
- Sound6="ready.wav" – название звукового файла для 6 трендовой линии;
- FChannelColor=DarkTurquoise – цвет канала;
- Create_FChannel=true – разрешение/запрет на образование канала;
- Name_FChannel="FChannel_1" – название канала;
- Del_FChannel=false – запрет/разрешение на удаление заданного канала.
Индикатор PriceSound_Fibochannel должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
P.S. Во всей линейке индикаторов «PriceSound», включая индикатор PriceAlert (v.1.1) от api, не обещано "красивых картинок" - линий поддержки и сопротивления, которые пользователь выставляет (рисует) сам с помощью объекта индикатора.
Рис.1 На графике один индикатор PriceSound_Fibochannel.
Рис.2 Объяснение "правила 3-ей точки фибо-канала" при использовании индикатора PriceSound_Fibochannel (на рисунке обычный Канал Фибоначчи).
индикатор для звукового сопровождения торговых событий синтетическим человеческим голосомPriceSound_channel
Канал со звуком - PriceSound_channel. Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.
Расчитывает размер лота в зависимости от процента риска от депозита. Параметры задаются в глобальных переменных, а уровень стопа и открытия берется с объекта Fibo.На основе лент Боллинджера.
Советник на основе лент Боллинджера.