Фибоканал со звуком или шесть параллельных линий со свойствами PriceSound_trendline.

Источники :

1. Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.

Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);





2. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313



Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

3. Индикатор PriceSound_channel http://codebase.mql4.com/ru/code/10318

Индикатор PriceSound_channel работает с "каналами", которые сопровождают трендовые линии.

Работает в тестере. В индикаторе используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.

То есть индикатор PriceSound_channel имеет две линии со свойствами, характерными для индикатора PriceSound_trendline.





Замечание :





Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее пользователь выделяет объект и перетаскивает в нужное ему место (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.

Т.е. данные индикаторы требуют ручного временного или периодического вмешательства пользователя по своему усмотрению (без этого индикаторы бессмысленны!).



PriceSound_Fibochannel.



Индикатор PriceSound_Fibochannel работает с «фибо-каналом», который на фибо-уровнях «транспортирует» шесть линий со свойствами, характерными для индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере. Выполнен по принципу индикатора PriceSound_channel.



а) На графике может находиться несколько таких «фибо-каналов» со своими «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для «фибо-каналов», так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibochannel). Такие «фибо-каналы» можно образовать автоматически первоначальной установкой – создание объекта «канал Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного канала Фибоначчи и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования канала (Create_FChannel). Если будет введено несуществующее на графике название канала, то индикатор PriceSound_Fibochannel, выдаст через Alert() сообщение о том, что такого канала не найдено (Alert:"No FiboChannel - ",Name_FChannel!).



б) Работа с фибо-каналом (ми) предполагает наличие опыта с обычным «канал Фибоначчи» и требует небольшого навыка, благо возможности индикатора (работа в тестере) такой опыт позволяют получить.



Теперь внимание!



- Для правильной работы индикатора обязательно – ваше твердое знание последовательности точек, задающих определенный вами фибо-канал, и соблюдения порядка их использования (иллюстрируется). Основное положение данного порядка: «Возможный интервал баров (времени) для 3-ей точки фибо-канала заключен между нулевым баром и 1-ой точкой фибо-канала с баром, находящемся на графике». Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения фибо-канала!



- Замечание: более шести заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_Fibochannel не назначать! Индикатор работает не более, чем с шестью заданными трендовыми линиями и одним фибо-каналом. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и фибо-каналов.



- После установки трендовых линий фибо- канал, как объект, можно удалить индикатором , изменив значение внешней переменной Del_FChannel =true (удаление заданного фибо-канала), и только так. На графике остаются шесть заданных параллельных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем шесть индикаторов PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_Fibochannel)!



Внешние переменные:

Sound_Play=true; – разрешение на звук;

UniqueName 1=" FiboTrend _ mainPrice 1" – название 1 трендовой линии;

LineColor 1= Pink – цвет 1 линии;

LineWidth 1=2; – ширина 1 линии;

Sound 1=" ready . wav "; – название звукового файла для 1 трендовой линии;

UniqueName 2=" FiboTrend __0% Price 1" – название 2 трендовой линии;

LineColor 2= YellowGreen – цвет 2 линии;

LineWidth 2=2 – ширина 2 линии;

Sound 2=" ready . wav " – название звукового файла для 2 трендовой линии;

UniqueName 3=" FiboTrend _62% Price 1" – название 3 трендовой линии;

LineColor 3= Pink ; – цвет 3 линии;

LineWidth 3=2 – ширина 3 линии;

Sound 3=" ready . wav " – название звукового файла для 3 трендовой линии;

UniqueName 4=" FiboTrend _100% Price 1" – название 4 трендовой линии;

LineColor 4= YellowGreen – цвет 4 линии;

LineWidth 4=2 – ширина 4 линии;

Sound 4=" ready . wav " – название звукового файла для 4 трендовой линии;

UniqueName 5=" FiboTrend _162% Price 1" – название 5 трендовой линии;

LineColor 5= Pink – цвет 5 линии;

LineWidth 5=2 – ширина 5 линии;

Sound 5=" ready . wav " – название звукового файла для 5 трендовой линии;

UniqueName 6=" FiboTrend _262% Price 1" – название 6 трендовой линии;

LineColor 6= YellowGreen – цвет 6 линии;

LineWidth 6=2 – ширина 6 линии;

Sound 6=" ready . wav " – название звукового файла для 6 трендовой линии;

FChannelColor = DarkTurquoise – цвет канала;

Create_FChannel=true – разрешение/запрет на образование канала;

Name _ FChannel =" FChannel _1" – название канала;

Del_FChannel=false – запрет/разрешение на удаление заданного канала.



Индикатор PriceSound_Fibochannel должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).



P.S. Во всей линейке индикаторов «PriceSound», включая индикатор PriceAlert (v.1.1) от api, не обещано "красивых картинок" - линий поддержки и сопротивления, которые пользователь выставляет (рисует) сам с помощью объекта индикатора.



Рис.1 На графике один индикатор PriceSound_Fibochannel.





Рис.2 Объяснение "правила 3-ей точки фибо-канала" при использовании индикатора PriceSound_Fibochannel (на рисунке обычный Канал Фибоначчи).