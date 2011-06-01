CodeBaseРазделы
Индикаторы

PriceSound_Fibochannel - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
6237
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Фибоканал со звуком или шесть параллельных линий со свойствами PriceSound_trendline.

Источники:
1. Индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/ru/code/9207.

Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми);


2. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

3. Индикатор PriceSound_channel http://codebase.mql4.com/ru/code/10318

Индикатор PriceSound_channel работает с "каналами", которые сопровождают трендовые линии.

Работает в тестере. В индикаторе используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline.

То есть индикатор PriceSound_channel имеет две линии со свойствами, характерными для индикатора PriceSound_trendline.


Замечание:


Во время запуска индикаторы PriceSound_...(PriceSound_trendline, PriceSound_channel, PriceSound_Fibochannel) устанавливают или предлагают установить "свои" объекты (по умолчанию), если пользователь согласен (см. внешние переменные), то "объект" устанавливается немного выше рынка. Далее пользователь выделяет объект и перетаскивает в нужное ему место (D&d), например, для построения линий поддержки/сопротивления и т.п.

Т.е. данные индикаторы требуют ручного временного или периодического вмешательства пользователя по своему усмотрению (без этого индикаторы бессмысленны!).


PriceSound_Fibochannel.


Индикатор PriceSound_Fibochannel работает с «фибо-каналом», который на фибо-уровнях «транспортирует» шесть линий со свойствами, характерными для индикатора PriceSound_trendline. Работает в тестере. Выполнен по принципу индикатора PriceSound_channel.


а) На графике может находиться несколько таких «фибо-каналов» со своими «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями, как для «фибо-каналов», так и их «трендовых линий» (несколько индикаторов PriceSound_Fibochannel). Такие «фибо-каналы» можно образовать автоматически первоначальной установкой – создание объекта «канал Фибоначчи» немного выше рынка (задано по умолчанию), либо ввести название заранее определенного канала Фибоначчи и отключить внешнюю переменную, предназначенную для образования канала (Create_FChannel). Если будет введено несуществующее на графике название канала, то индикатор PriceSound_Fibochannel, выдаст через Alert() сообщение о том, что такого канала не найдено (Alert:"No FiboChannel - ",Name_FChannel!).


б) Работа с фибо-каналом (ми) предполагает наличие опыта с обычным «канал Фибоначчи» и требует небольшого навыка, благо возможности индикатора (работа в тестере) такой опыт позволяют получить.


Теперь внимание!


- Для правильной работы индикатора обязательно – ваше твердое знание последовательности точек, задающих определенный вами фибо-канал, и соблюдения порядка их использования (иллюстрируется). Основное положение данного порядка: «Возможный интервал баров (времени) для 3-ей точки фибо-канала заключен между нулевым баром и 1-ой точкой фибо-канала с баром, находящемся на графике». Это обязательно во время первоначальной установки и при изменении положения фибо-канала!


- Замечание: более шести заданных трендовых линий на один индикатор PriceSound_Fibochannel не назначать! Индикатор работает не более, чем с шестью заданными трендовыми линиями и одним фибо-каналом. Большее количество линий на графике достигается добавлением одноименных индикаторов с различными названиями трендовых линий и фибо-каналов.


- После установки трендовых линий фибо-канал, как объект, можно удалить индикатором, изменив значение внешней переменной Del_FChannel =true (удаление заданного фибо-канала), и только так. На графике остаются шесть заданных параллельных трендовых линий, которые дальше размещаются как угодно, т.е. фактически на графике получаем шесть индикаторов PriceSound_trendline (в одном индикаторе PriceSound_Fibochannel)!


Внешние переменные:

  • Sound_Play=true; – разрешение на звук;
  • UniqueName1="FiboTrend_mainPrice 1" – название 1 трендовой линии;
  • LineColor1=Pink – цвет 1 линии;
  • LineWidth1=2; – ширина 1 линии;
  • Sound1="ready.wav"; – название звукового файла для 1 трендовой линии;
  • UniqueName2="FiboTrend__0%Price 1" – название 2 трендовой линии;
  • LineColor2=YellowGreen – цвет 2 линии;
  • LineWidth2=2 – ширина 2 линии;
  • Sound2="ready.wav" – название звукового файла для 2 трендовой линии;
  • UniqueName3="FiboTrend_62%Price 1" – название 3 трендовой линии;
  • LineColor3=Pink; – цвет 3 линии;
  • LineWidth3=2 – ширина 3 линии;
  • Sound3="ready.wav" – название звукового файла для 3 трендовой линии;
  • UniqueName4="FiboTrend_100%Price 1" – название 4 трендовой линии;
  • LineColor4=YellowGreen – цвет 4 линии;
  • LineWidth4=2 – ширина 4 линии;
  • Sound4="ready.wav" – название звукового файла для 4 трендовой линии;
  • UniqueName5="FiboTrend_162%Price 1" – название 5 трендовой линии;
  • LineColor5=Pink – цвет 5 линии;
  • LineWidth5=2 – ширина 5 линии;
  • Sound5="ready.wav" – название звукового файла для 5 трендовой линии;
  • UniqueName6="FiboTrend_262%Price 1" – название 6 трендовой линии;
  • LineColor6=YellowGreen – цвет 6 линии;
  • LineWidth6=2 – ширина 6 линии;
  • Sound6="ready.wav" – название звукового файла для 6 трендовой линии;
  • FChannelColor=DarkTurquoise – цвет канала;
  • Create_FChannel=true – разрешение/запрет на образование канала;
  • Name_FChannel="FChannel_1" – название канала;
  • Del_FChannel=false – запрет/разрешение на удаление заданного канала.

Индикатор PriceSound_Fibochannel должен находиться в папке терминала indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).


P.S. Во всей линейке индикаторов «PriceSound», включая индикатор PriceAlert (v.1.1) от api, не обещано "красивых картинок" - линий поддержки и сопротивления, которые пользователь выставляет (рисует) сам с помощью объекта индикатора.


Рис.1 На графике один индикатор PriceSound_Fibochannel.


Рис.2 Объяснение "правила 3-ей точки фибо-канала" при использовании индикатора PriceSound_Fibochannel (на рисунке обычный Канал Фибоначчи).


