mtvoice - индикатор для MetaTrader 4
1) MT Voice - это индикатор для звукового сопровождения торговых событий(открытие позиций, закрытие позиций, открытие отложенных ордеров и закрытие отложенных ордеров) синтетическим
человеческим голосом (example 1 и example 2).
MT Voice позволяет задавать формат звуковых сообщений используя специальные ключевые слова.
Если Вы торгуете на MetaTrader платформе вручную или в автоматическом режиме используя торговые советники, вы можете использовать MT Voice для удобства.
2) Для работы индикатора необходимо:
- скопировать mtvoice.dll в MT4\experts\libraries\
- cкопировать mtvoice.mq4 в MT4\experts\indicators\ и скомпилировать.
присоединить MTVoice на чарт с символом, для которого Вы хотите слышать голосовые сообщения и разшешить импорт DLL.
3) Детальная настройка MT Voice.
3.1)Установка новых голосов и свойств речи.
Возможно установить и использовать более продвинутые мужские и женские english SAPI5 голоса. (по умолчанию уже установлены один или несколько).
Например
Бесплатные речевые синтезаторы:
- Microsoft Text-to-Speech Engines (Mary, Mike, Sam and More)
L&H TruVoice TTS Engines (American English, British English)
Коммерческие, более продвинутые и качественные, речевые синтезаторы:
- Cepstral Voices
- AT&T Natural Voices
- Acapela Voices
Nuance RealSpeak
Настроить свойства речи можно здесь Control Panel / Text to Speech для Win XP или Control Panel / Speech Reconition / Text to Speech для Win Vista или Win 7 настройках (рис 1), здесь можно выбрать голос, задать скорость перевода текста в речь, звук.
3.2) Параметры индикатора:
Возможность задать формат звуковых сообщений через входные переменные:
- opened_buy_msg - открытиe маркет ордера на покупку
- opened_sell_msg - открытиe маркет ордера на продажу
- closed_buy_msg - закрытие маркет ордера на покупку
- closed_sell_msg - закрытие маркет ордера на продажу
- opened_pending_msg - открытиe лимит/стоп ордера
- closed_pending_msg - закрытие лимит/стоп ордера
Для настройки используются ключевые слова:
[type]
- "market" если обработан маркет ордер
- "limit" если обработан отложенный лимит ордер
"stop" если обработан отложенный стоп ордер
[side]
- "buy" если обработан ордер на покупку
"sell" если обработан ордер на продажу
[price]
- цена открытия ордера, если ордер был открыт
цена закрытия ордера, если ордер был закрыт
[lots] - количество лотов
[symbol] - символ (валютная пара) ордера
[pair] - символ (валютная пара) ордера в кратком формате
[reason]
- "takeprofit", если ордер был закрыт по Take Profit
- "stoploss", если ордер был закрыт по Stop Loss
- "expiry", если истек срок действия ордера.
- "manually", если ордер был закрыт експертом.
Это ключевое слово работает только для closed_buy_msg, closed_sell_msg и closed_pending_msg. В других случаях будет игнорироваться.
[takeprofit] - Take Profit в пунктах для обработанного ордера
[stoploss] - Stop Loss в пунктах для обработанного ордера
[profitloss]
- "profit", если обработан прибыльный ордер
"loss", если обработан убыточный ордер
[gain] - значение прибыли для ордера в валюте депозита.
[balance] - баланса счета (сумма денежных средств на счете).
[equity] - эквити счета.
[margin] - сумма залоговых средств, используемых для поддержания открытых позиций на текущем счете.
[freemargin] - значение свободных средств, разрешенных для открытия позиций на текущем счете.
Примеры настройки формата сообщения:
Сценарий 1:
Необходимо прослушать прибыль/убыток, когда маркет order будет закрыт.
Запишем closed_buy_msg = "Buy order was closed, the [profitloss] is [gain] dollars [cgain] cents"
Предположим, ордер на покупку был закрыт с прибылью = $ 25.65, Вы услышите "Buy order was closed, the profit is twenty five dollars sixty five cents"
Сценарий 2:
Необходимо прослушать подробную информацию, причину закрытия ордера, прибыль и баланс,когда маркет ордер будет закрыт.
Запишем
closed_buy_msg = "Buy market order was closed by [reason]. The [profitloss] is [gain] dollars. The account balance is [balance] dollars."
closed_sell_msg = "Sell market order was closed by [reason]. The [profitloss] is [gain] dollars. The account balance is [balance] dollars."
Предположим, маркет ордер на покупку был закрыт с прибылью = $ 35.75, Вы услышите
"Buy market order was closed by takeprofit. The profit is thirty five dollars. The account balance is seven hundred thirty five dollars."
Предположим, маркет ордер на продажу был закрыт с убытком = $ 15.15, Вы услышите
"Sell market order was closed by stoploss. The loss is fifteen dollars. The account balance is nine hundred eighty five dollars."
Сценарий 3:
Необходимо прослушать некоторую информацию, тип ордера, цену, Take Profit и Stop Loss, когда Ваш советник откроет отложенный ордер.
Запишем
opened_pending_msg = "[side] [type] pending order at [price]. stoploss [stoploss] points. takeprofit [takeprofit] points was opened"
Предположим, был открыт лимит ордер на покупку по цене = 1.51342 Take Profit 1.52342 Stop Loss = 1.46342, Вы услышите
"buy limit pending order at one point five one two three four. stoploss fifty points. takeprofit one hundred points was opened"
Good Luck!
