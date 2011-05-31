1) MT Voice - это индикатор для звукового сопровождения торговых событий(открытие позиций, закрытие позиций, открытие отложенных ордеров и закрытие отложенных ордеров) синтетическим

человеческим голосом (example 1 и example 2).

MT Voice позволяет задавать формат звуковых сообщений используя специальные ключевые слова.

Если Вы торгуете на MetaTrader платформе вручную или в автоматическом режиме используя торговые советники, вы можете использовать MT Voice для удобства.



2) Для работы индикатора необходимо:



скопировать mtvoice.dll в MT4\experts\libraries\

cкопировать mtvoice.mq4 в MT4\experts\indicators\ и скомпилировать.

присоединить MTVoice на чарт с символом, для которого Вы хотите слышать голосовые сообщения и разшешить импорт DLL.



3) Детальная настройка MT Voice.



3.1)Установка новых голосов и свойств речи.

Возможно установить и использовать более продвинутые мужские и женские english SAPI5 голоса. (по умолчанию уже установлены один или несколько).



Например

Бесплатные речевые синтезаторы:



Microsoft Text-to-Speech Engines (Mary, Mike, Sam and More)

L&H TruVoice TTS Engines (American English, British English)



Коммерческие, более продвинутые и качественные, речевые синтезаторы:



Cepstral Voices

AT&T Natural Voices

Acapela Voices

Nuance RealSpeak



Настроить свойства речи можно здесь Control Panel / Text to Speech для Win XP или Control Panel / Speech Reconition / Text to Speech для Win Vista или Win 7 настройках (рис 1), здесь можно выбрать голос, задать скорость перевода текста в речь, звук.



3.2) Параметры индикатора:

Возможность задать формат звуковых сообщений через входные переменные:



opened_buy_msg - открытиe маркет ордера на покупку

opened_sell_msg - открытиe маркет ордера на продажу

closed_buy_msg - закрытие маркет ордера на покупку

closed_sell_msg - закрытие маркет ордера на продажу

opened_pending_msg - открытиe лимит/стоп ордера

closed_pending_msg - закрытие лимит/стоп ордера



Для настройки используются ключевые слова:



[type]



"market" если обработан маркет ордер

"limit" если обработан отложенный лимит ордер

"stop" если обработан отложенный стоп ордер



[side]



"buy" если обработан ордер на покупку

"sell" если обработан ордер на продажу



[price]



цена открытия ордера, если ордер был открыт

цена закрытия ордера, если ордер был закрыт



[lots] - количество лотов



[symbol] - символ (валютная пара) ордера



[pair] - символ (валютная пара) ордера в кратком формате



[reason]



"takeprofit", если ордер был закрыт по Take Profit

"stoploss", если ордер был закрыт по Stop Loss

"expiry", если истек срок действия ордера.

"manually", если ордер был закрыт експертом.

Это ключевое слово работает только для closed_buy_msg, closed_sell_msg и closed_pending_msg. В других случаях будет игнорироваться.



[takeprofit] - Take Profit в пунктах для обработанного ордера

[stoploss] - Stop Loss в пунктах для обработанного ордера



[profitloss]



"profit", если обработан прибыльный ордер

"loss", если обработан убыточный ордер



[gain] - значение прибыли для ордера в валюте депозита.

[balance] - баланса счета (сумма денежных средств на счете).

[equity] - эквити счета.

[margin] - сумма залоговых средств, используемых для поддержания открытых позиций на текущем счете.

[freemargin] - значение свободных средств, разрешенных для открытия позиций на текущем счете.



Примеры настройки формата сообщения:



Сценарий 1:

Необходимо прослушать прибыль/убыток, когда маркет order будет закрыт.

Запишем closed_buy_msg = "Buy order was closed, the [profitloss] is [gain] dollars [cgain] cents"

Предположим, ордер на покупку был закрыт с прибылью = $ 25.65, Вы услышите "Buy order was closed, the profit is twenty five dollars sixty five cents"



Сценарий 2:

Необходимо прослушать подробную информацию, причину закрытия ордера, прибыль и баланс,когда маркет ордер будет закрыт.

Запишем

closed_buy_msg = "Buy market order was closed by [reason]. The [profitloss] is [gain] dollars. The account balance is [balance] dollars."

closed_sell_msg = "Sell market order was closed by [reason]. The [profitloss] is [gain] dollars. The account balance is [balance] dollars."



Предположим, маркет ордер на покупку был закрыт с прибылью = $ 35.75, Вы услышите

"Buy market order was closed by takeprofit. The profit is thirty five dollars. The account balance is seven hundred thirty five dollars."



Предположим, маркет ордер на продажу был закрыт с убытком = $ 15.15, Вы услышите

"Sell market order was closed by stoploss. The loss is fifteen dollars. The account balance is nine hundred eighty five dollars."





Сценарий 3:

Необходимо прослушать некоторую информацию, тип ордера, цену, Take Profit и Stop Loss, когда Ваш советник откроет отложенный ордер.

Запишем

opened_pending_msg = "[side] [type] pending order at [price]. stoploss [stoploss] points. takeprofit [takeprofit] points was opened"



Предположим, был открыт лимит ордер на покупку по цене = 1.51342 Take Profit 1.52342 Stop Loss = 1.46342, Вы услышите

"buy limit pending order at one point five one two three four. stoploss fifty points. takeprofit one hundred points was opened"

Good Luck!