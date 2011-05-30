Ставь лайки и следи за новостями
WMACD - индикатор для MetaTrader 4
7325
Это простой MACD с раскраской плюс добавлен процентный канал.
За основу я взял пользовательский AO и немного его изменил. Никаких глобальных изменений и никакого "велосипеда" тут нет.
У меня как то возникла необходимость определить при каких значениях MACD позицию лучше уже не открывать а при каких стоит ее закрыть.
Простые уровни в окне индикатора не всегда дают нужный результат. И в итоге возникла идея использовать степень отклонения от значения медленной скользящей средней в процентном выражении. Как интерпретировать и использовать индикатор пусть каждый решает для себя сам. Как дополнительная опция в индикаторе можно изменять к какой цене и какое усреднение применять.
Вот в принципе и все. Надеюсь будет кому-нибудь полезен. Буду рад если кто дополнит и улучшит данный индикатор.
