Описание:



Это простой MACD с раскраской плюс добавлен процентный канал.

За основу я взял пользовательский AO и немного его изменил. Никаких глобальных изменений и никакого "велосипеда" тут нет.



У меня как то возникла необходимость определить при каких значениях MACD позицию лучше уже не открывать а при каких стоит ее закрыть.

Простые уровни в окне индикатора не всегда дают нужный результат. И в итоге возникла идея использовать степень отклонения от значения медленной скользящей средней в процентном выражении. Как интерпретировать и использовать индикатор пусть каждый решает для себя сам. Как дополнительная опция в индикаторе можно изменять к какой цене и какое усреднение применять.



Вот в принципе и все. Надеюсь будет кому-нибудь полезен. Буду рад если кто дополнит и улучшит данный индикатор.

Картинка: