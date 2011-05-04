Ставь лайки и следи за новостями
CloqS - индикатор для MetaTrader 4
- 13136
Автор:
Batuceiro
Я просто немного его переделал. Стандартный индюк здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/8424
Индюк выдаёт тактическую информацию, о том как ведёт себя рынок в разные часы. Информация по торговой стратегии слизана со http://www.stocktime.ru/strategy.html
Обратите внимание что советы не динамические, и будут повторятся день за днём, это всего лишь напоминания с использованием данных из книги аналитика Кейти Лиин «Дей-трейдинг на валютном рынке»
Также следует помнить что:
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00 - НАЧИНАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ (примечание: в европейских ДЦ) послепятничный откат, как правило, лучше быть у терминала или воспользоваться этим http://codebase.mql4.com/ru/code/10240
В ПЯТНИЦУ происходит массовое сбивание стопов.
