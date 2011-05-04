CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CloqS - индикатор для MetaTrader 4

Дмитрий
Просмотров:
13136
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Batuceiro

Я просто немного его переделал. Стандартный индюк здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/8424

Индюк выдаёт тактическую информацию, о том как ведёт себя рынок в разные часы. Информация по торговой стратегии слизана со http://www.stocktime.ru/strategy.html

Обратите внимание что советы не динамические, и будут повторятся день за днём, это всего лишь напоминания с использованием данных из книги аналитика Кейти Лиин «Дей-трейдинг на валютном рынке»

Также следует помнить что:

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00 - НАЧИНАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ (примечание: в европейских ДЦ) послепятничный откат, как правило, лучше быть у терминала или воспользоваться этим http://codebase.mql4.com/ru/code/10240

В ПЯТНИЦУ происходит массовое сбивание стопов.




    Асимметрия Асимметрия

    Индикатор асимметрии выборки.

    Уровень SL по ATR Уровень SL по ATR

    Индикатор показывает минимальный и максимальный уровень Stop Loss для позиций Buy и Sell на любой момент.

    IBS_RSI_CCI_v4 IBS_RSI_CCI_v4

    Индикатор

    Multi Time Frame Stochastic Multi Time Frame Stochastic

    MTF-Stoc-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который в свою очередь создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B