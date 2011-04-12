Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник, основанный на ГЭП - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9885
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник выставляет ордера в сторону, противоположную ГЭПу
Далее все понятно по настройкам, если есть вопросы пишите.
GepDelta = 6, //Если ГЭП выше этого значения, то открываем ордер противоположныйй ГЭПу SL = 120, //Стоплосс в пунктах TP = 90, //Тейкпрофит в пунктах Lot = 0.10; //используется только при risk = 0 MaxOrders = 10; //Максимальное кол-во ордеров одного направления
Тест за 2011 год на дневных ГЭПах
Дальнейшая модификация советника включает:
TimeCandle = 15; //текущий ТФ свечей, на которых ищем ГЭП risk = 0, //Если 0 то по фиксированному лоту NoLoss = 0, //Если 0 то нет установки безубытка trailing = 0; //Если 0 то нет трейлинга ProfitClose = 100; //закрывать все ордера при получении профита
Вопросы пишите на почту или скайп.
Удачной торговли!
Новая, полностью переделанная версия эксперта ex_Signal. Мультивалютник, оповещает обо всех событиях происходящих на счёте при помощи бегущей строки, алертом и звуком (в зависимости от настроек).ProfitUnityDirect & ProfitUnityInvers
Советник по пяти измерениям Б.Вильямса - прямая и "обратная" (инвертированные) версии.
Советник выставляет уровень безубытка для открытых оредров. Модифицированная версия.Скрипт Urdala_History_Graf. Переносит сделки с истории на график.
При помещении скрипта на график, он выводит на график все сделки по данной паре из истории сделок, как в тестере. При повторном помещении скрипта, удаляет на графике все объекты, которые он нарисовал до этого.