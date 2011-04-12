CodeBaseРазделы
Советник, основанный на ГЭП - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Советник выставляет ордера в сторону, противоположную ГЭПу
Далее все понятно по настройкам, если есть вопросы пишите.

GepDelta    = 6,        //Если ГЭП выше этого значения, то открываем ордер противоположныйй ГЭПу 
SL          = 120,      //Стоплосс в пунктах 
TP          = 90,       //Тейкпрофит в пунктах 
Lot         = 0.10;     //используется только при risk = 0 
MaxOrders   = 10;       //Максимальное кол-во ордеров одного направления


Тест за 2011 год на дневных ГЭПах

Дальнейшая модификация советника включает:

TimeCandle  = 15;       //текущий ТФ свечей, на которых ищем ГЭП 
risk        = 0,        //Если 0 то по фиксированному лоту 
NoLoss      = 0,        //Если 0 то нет установки безубытка 
trailing    = 0;        //Если 0 то нет трейлинга 
ProfitClose = 100;      //закрывать все ордера при получении профита

Вопросы пишите на почту или скайп.

Удачной торговли!

ex_Signal_V2 релиз 2011_04_22 ex_Signal_V2 релиз 2011_04_22

Новая, полностью переделанная версия эксперта ex_Signal. Мультивалютник, оповещает обо всех событиях происходящих на счёте при помощи бегущей строки, алертом и звуком (в зависимости от настроек).

ProfitUnityDirect & ProfitUnityInvers ProfitUnityDirect & ProfitUnityInvers

Советник по пяти измерениям Б.Вильямса - прямая и "обратная" (инвертированные) версии.

Советник для выставления безубытка Советник для выставления безубытка

Советник выставляет уровень безубытка для открытых оредров. Модифицированная версия.

Скрипт Urdala_History_Graf. Переносит сделки с истории на график. Скрипт Urdala_History_Graf. Переносит сделки с истории на график.

При помещении скрипта на график, он выводит на график все сделки по данной паре из истории сделок, как в тестере. При повторном помещении скрипта, удаляет на графике все объекты, которые он нарисовал до этого.