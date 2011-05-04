CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Уровень SL по ATR - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
10211
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает, куда лучше выставить стоплосс для текущих позиций, можно использовать для работы трейлингстопа.

Имеется максимальный и минимальный уровень стоплосса для позиций Buy и Sell.

Пример работы:

FractalsTrend FractalsTrend

Тренд по фракталам

SqrtMA SqrtMA

Индикатор добавляет к MA среднеквадратичное отклонение цены и раскрашивает движение.

Асимметрия Асимметрия

Индикатор асимметрии выборки.

CloqS CloqS

Индюк выдаёт тактическую информацию, о том как ведёт себя рынок в разные часы.