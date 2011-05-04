CodeBaseРазделы
Multi Time Frame Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis
Просмотров:
9838
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

MTF-Stoc-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который в свою очередь создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B.

Вы можете выбрать Стохастик для одного текущего периода (TimeFrame2 = False; TimeFrame3 = False; TimeFrame4 = False) или до 4 последующих временных периодов (TimeFrame2 = True; TimeFrame3 = True; TimeFrame4 = True).

Индикатор автоматически рассчитывает следующие 3 TF.

