Описание:



MTF-Stoc-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который в свою очередь создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B.



Вы можете выбрать Стохастик для одного текущего периода (TimeFrame2 = False; TimeFrame3 = False; TimeFrame4 = False) или до 4 последующих временных периодов (TimeFrame2 = True; TimeFrame3 = True; TimeFrame4 = True).

Индикатор автоматически рассчитывает следующие 3 TF.