Предлагаю вниманию общественности своего первого советника, построенного на единственном индикаторах MACD и CCI.

Открытие сделки производится при переходе тренда с восходящего движение на нисходящее и наоборот.

С дефолтными параметрами тестер стратегий, при стартовом депозите в 100$ и фиксированном объеме в 0.05 лота, показал с начала года прибыльность в 190$

После добавления индикатора CCI картинка изменилась(уменьшилось количество убыточных сделок). Теперь это 250$ с начала года при тех же стартовых параметрах.

Все переменные в исходном коде советника - `говорящие`. Вопросов быть не должно.

К сожалению, повторить результат на других валютных инструментах или временных диапазонах, не удалось (значит есть еще над чем работать).

Удачи всем. Критика и советы приветствуются.