Automatic_analysis_lines.

Автоматический анализ рынка

фибо-, трендовыми линиями+ канал+фибзоны

(статический, динамический).

скрипт – Automatic_analysis_lines_scr

индикатор – Automatic_analysis_lines

Статический анализ рынка проводится запуском скрипта Automatic_analysis_lines_scr

(далее читать – Automatic_analysis_lines), настроенным на горячую клавишу,

т. е. происходит моментальный автоматический анализ рынка для дальнейшей работы трейдера с полученными данными.

Для анализа рынка в динамике употребляется индикатор Automatic_analysis_lines.

Теория и принцип построения индикатора (скрипта) Automatic_analysis_lines .

Постулаты:

1. Элементарная волна состоит из двух частей: импульсной и коррекционной,

характеризующихся амплитудой, измеряемой Фибо-линиями.

2. Суть коррекции волны – последовательное разложение волны на элементарные волны низших уровней.

3. Амплитуда коррекции приравнивается к импульсу коррекции.

4. Элементарная волна тренда состоит из импульса волны и импульса коррекции.

5. Характеристика присутствия и направления тренда – возможность провести соответствующую линию поддержки.

Рис 1. Теория и принцип построения индикатора Automatic_analysis_lines на растущем рынке.

Рис 2. Теория и принцип построения индикатора Automatic_analysis_lines на падающем рынке.

Пояснения к рисункам:

1. Непрерывная линия, меняющая свой цвет в зависимости от направления тренда, – это график цены («зигзаг»);

2. Hi, Li – это экстремальные точки, служащие для построения Фибо-линий и линий поддержки тренда,

используются в MQL4-коде индикатора (скрипта) Automatic_analysis_lines .

3. - увеличение номера волны снижает ее приоритет, ставит на низший уровень.

Замечания:

1. Automatic_analysis_lines управляется ценой и значением количества баров, начиная с 0-го бара

(значение фиксировано, определяется трейдером).

Изменяется количество баров =>изменяются показания объектов => изменяется анализ рынка.

2. Значение количества баров, вводимых трейдером больше или равно

количества баров для анализа рынка (отсчет ведется от 0-го бара до бара с самым давним экстремумом

(H0 или L0 в нашем случае)).

3. В индикаторе (скрипте) Automatic_analysis_lines могут присутствовать объекты - «канал»,

«фибзоны “38,2%-62%”». Их наличие надо рассматривать как дополнение к анализу,

т.е. использовать по усмотрению.

4. Automatic_analysis_lines не предсказывает амплитуду следующей старшей волны,

не определяет «целевые» точки (targets), поэтому дополнительно для анализа рынка можно рекомендовать:

§ - другой индикатор с соответствующей функцией

(например, “DinapoliTarget_Malay” из библиотеки MetaEditor MT4);

§ - ручное использование Фибо-расширения или Фибо-линий;

§ - использование «канала» и т.п.;

§ - изменение значения количества баров индикатора (скрипта) Automatic_analysis_lines;

§ - использование Automatic_analysis_lines на другом периоде ценового графика;

5. - Automatic_analysis_lines:

§ Хорошо реагирует на пробой - дивергенция трендовой линии (бывшей линией поддержки

сломленного тренда), ситуация - «шлагбаум убирается»;

§ Показывает начало или продолжение сильного движения цены - дивергенция трендовой,

ситуации - «шлагбаум убирается» => «шлагбаум исчез»;

§ Показывает: окончание действующего тренда; откат; достижение цели;

начало восстановления равновесия; флэт. Трендовые становятся линиями поддержки

(переходят в нормальное состояние). Ситуации - «шлагбаум закрывается» =>, «шлагбаум закрыт».

Продолжается борьба трендов на Фибо-линиях и линиях поддержки волны «низшего уровня».

Получается «треугольник» с типичными характеристиками для треугольников

(направление угла, сколько линий коррекции внутри треугольника,

направление цены до образования треугольника и т.д.).

Рис 3.Индикатор Automatic_analysis_lines на часовом графике GBPUSD.

Рис 4.Индикатор Automatic_analysis_lines на 5-минутном графике GBPUSD.

(Количество баров для анализа на обоих верхних скринах одинаково – 103, взято произвольно.)

Рис 5.Скрипт Automatic_analysis_lines на 5-минутном графике GBPUSD. Прямоугольники - фибзоны “38,2%-62%”.

Рис 6.Индикатор Automatic_analysis_lines на 5-минутном графике GBPUSD.

Ситуация «шлагбаум убирается» - дивергенция трендовой линии (бывшей линией поддержки

сломленного тренда). (Скрин с тестера.)

Анализ рынка во всех случаях (скринах) происходил моментально, с единственной попытки

на пустом графике GBPUSD на компьютере, отключенном от сервера.

В связи с рекомендациями для скринов (ч/б печать) изменены цвет и толщина фибо-линий.

Бархатный путь трейдера.

Если из вышесказанного вы ничего не поняли, кроме последних рисунков, но умеете

торговать (наблюдать), по вашему мнению, с помощью терминала MT4, используя индикаторы,

скрипты, переходите на демонстрационный счет для проверки работы данного индикатора (скрипта),

либо скачайте котировки и проверяйте индикатор (одноименный скрипт) в автономном режиме

терминала (сервер отключен), динамику работы индикатора наблюдайте в тестовом режиме терминала.

Цвет линий будет меняться в зависимости от направления рынка (на главной анализируемой волне),

название линий поддержки постоянно и не зависит от направления.

Скрипт (индикатор) Automatic_analysis_lines не торгует, служит для визуального анализа рынка

(основание утверждения - это проверка открытого программного MQL4-кода скрипта с отсутствием

соответствующих операций для ордеров (открытие, закрытие, модификация)).

Внешние переменные :

Quant_Bars – значение количества баров, вводимых трейдером (см. Замечания п.п. 1.,2.);

show_canal–показать канал (может отсутствовать);

Del_Objects – удаление объектов (в скрипте).

Индикатор может использоваться на графике любого инструмента, любого таймфрейма.

Индикатор находится в папке “indicators” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).

Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.