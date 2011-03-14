Ставь лайки и следи за новостями
Automatic_analysis_lines - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Automatic_analysis_lines.
Автоматический анализ рынка
фибо-, трендовыми линиями+ канал+фибзоны
(статический, динамический).
скрипт – Automatic_analysis_lines_scr
индикатор – Automatic_analysis_lines
Статический анализ рынка проводится запуском скрипта Automatic_analysis_lines_scr
(далее читать – Automatic_analysis_lines), настроенным на горячую клавишу,
т. е. происходит моментальный автоматический анализ рынка для дальнейшей работы трейдера с полученными данными.
Для анализа рынка в динамике употребляется индикатор Automatic_analysis_lines.
Теория и принцип построения индикатора (скрипта) Automatic_analysis_lines .
Постулаты:
1. Элементарная волна состоит из двух частей: импульсной и коррекционной,
характеризующихся амплитудой, измеряемой Фибо-линиями.
2. Суть коррекции волны – последовательное разложение волны на элементарные волны низших уровней.
3. Амплитуда коррекции приравнивается к импульсу коррекции.
4. Элементарная волна тренда состоит из импульса волны и импульса коррекции.
5. Характеристика присутствия и направления тренда – возможность провести соответствующую линию поддержки.
Рис 1. Теория и принцип построения индикатора Automatic_analysis_lines на растущем рынке.
Рис 2. Теория и принцип построения индикатора Automatic_analysis_lines на падающем рынке.
Пояснения к рисункам:
1. Непрерывная линия, меняющая свой цвет в зависимости от направления тренда, – это график цены («зигзаг»);
2. Hi, Li – это экстремальные точки, служащие для построения Фибо-линий и линий поддержки тренда,
используются в MQL4-коде индикатора (скрипта) Automatic_analysis_lines .
3. - увеличение номера волны снижает ее приоритет, ставит на низший уровень.
Замечания:
1. Automatic_analysis_lines управляется ценой и значением количества баров, начиная с 0-го бара
(значение фиксировано, определяется трейдером).
Изменяется количество баров =>изменяются показания объектов => изменяется анализ рынка.
2. Значение количества баров, вводимых трейдером больше или равно
количества баров для анализа рынка (отсчет ведется от 0-го бара до бара с самым давним экстремумом
(H0 или L0 в нашем случае)).
3. В индикаторе (скрипте) Automatic_analysis_lines могут присутствовать объекты - «канал»,
«фибзоны “38,2%-62%”». Их наличие надо рассматривать как дополнение к анализу,
т.е. использовать по усмотрению.
4. Automatic_analysis_lines не предсказывает амплитуду следующей старшей волны,
не определяет «целевые» точки (targets), поэтому дополнительно для анализа рынка можно рекомендовать:
§ - другой индикатор с соответствующей функцией
(например, “DinapoliTarget_Malay” из библиотеки MetaEditor MT4);
§ - ручное использование Фибо-расширения или Фибо-линий;
§ - использование «канала» и т.п.;
§ - изменение значения количества баров индикатора (скрипта) Automatic_analysis_lines;
§ - использование Automatic_analysis_lines на другом периоде ценового графика;
5. - Automatic_analysis_lines:
§ Хорошо реагирует на пробой - дивергенция трендовой линии (бывшей линией поддержки
сломленного тренда), ситуация - «шлагбаум убирается»;
§ Показывает начало или продолжение сильного движения цены - дивергенция трендовой,
ситуации - «шлагбаум убирается» => «шлагбаум исчез»;
§ Показывает: окончание действующего тренда; откат; достижение цели;
начало восстановления равновесия; флэт. Трендовые становятся линиями поддержки
(переходят в нормальное состояние). Ситуации - «шлагбаум закрывается» =>, «шлагбаум закрыт».
Продолжается борьба трендов на Фибо-линиях и линиях поддержки волны «низшего уровня».
Получается «треугольник» с типичными характеристиками для треугольников
(направление угла, сколько линий коррекции внутри треугольника,
направление цены до образования треугольника и т.д.).
Рис 3.Индикатор Automatic_analysis_lines на часовом графике GBPUSD.
Рис 4.Индикатор Automatic_analysis_lines на 5-минутном графике GBPUSD.
(Количество баров для анализа на обоих верхних скринах одинаково – 103, взято произвольно.)
Рис 5.Скрипт Automatic_analysis_lines на 5-минутном графике GBPUSD. Прямоугольники - фибзоны “38,2%-62%”.
Рис 6.Индикатор Automatic_analysis_lines на 5-минутном графике GBPUSD.
Ситуация «шлагбаум убирается» - дивергенция трендовой линии (бывшей линией поддержки
сломленного тренда). (Скрин с тестера.)
Анализ рынка во всех случаях (скринах) происходил моментально, с единственной попытки
на пустом графике GBPUSD на компьютере, отключенном от сервера.
В связи с рекомендациями для скринов (ч/б печать) изменены цвет и толщина фибо-линий.
Бархатный путь трейдера.
Если из вышесказанного вы ничего не поняли, кроме последних рисунков, но умеете
торговать (наблюдать), по вашему мнению, с помощью терминала MT4, используя индикаторы,
скрипты, переходите на демонстрационный счет для проверки работы данного индикатора (скрипта),
либо скачайте котировки и проверяйте индикатор (одноименный скрипт) в автономном режиме
терминала (сервер отключен), динамику работы индикатора наблюдайте в тестовом режиме терминала.
Цвет линий будет меняться в зависимости от направления рынка (на главной анализируемой волне),
название линий поддержки постоянно и не зависит от направления.
Скрипт (индикатор) Automatic_analysis_lines не торгует, служит для визуального анализа рынка
(основание утверждения - это проверка открытого программного MQL4-кода скрипта с отсутствием
соответствующих операций для ордеров (открытие, закрытие, модификация)).
Внешние переменные:
Quant_Bars – значение количества баров, вводимых трейдером (см. Замечания п.п. 1.,2.);
show_canal–показать канал (может отсутствовать);
Del_Objects – удаление объектов (в скрипте).
Индикатор может использоваться на графике любого инструмента, любого таймфрейма.
Индикатор находится в папке “indicators” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).
Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.
