Trall_Rabbit - эксперт для MetaTrader 4

Трал основан по мотивам "Rabbit" автора "JonKatana" взято отсюда http://codebase.mql4.com/ru/code/9349

Что-то связанное с золотым сечением, насколько я понял, я взял как бы основу шаг сечения, отсчет берется от хая текущего дня если тралим селл ордера, и от лоу текущего дня если тралим бай ордера.

  1. Трал также может закрывать по рынку открытые ордера символа по времени, в пятницу закрывает на час раньше (опция закрыть по рынку отключена по умолчанию, вкл. ее можно через "clTime = true" ).
  2. Выводит комментарии на график, их можно отключить при желании "comment = false".
  3. Можно задать условие тралить профит, или тралить сразу, по умолчанию стоит тралить профит .
  4. Адаптирован под 5-ти, и 4-х знак.
  5. Тралит только тот символ на котором висит трал, тралит ордера с любым магиком и без.

Настройки:

extern int   CloseHour    = 22;    //время (часы)после которого закроем все открытые ордера символа
extern int   CloseMinute  = 0;     //время закрытия, минуты
extern bool  clTime       = false; //если true - использовать закрытие всех ордеров по времени
extern bool  comment      = true;  //если true - вкл. если false - выкл. коментарии на графике
extern bool  profit       = true;  //если true - тралит только при профите, если false - то сразу тралит


