Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trall_Rabbit - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4283
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Трал основан по мотивам "Rabbit" автора "JonKatana" взято отсюда http://codebase.mql4.com/ru/code/9349
Что-то связанное с золотым сечением, насколько я понял, я взял как бы основу шаг сечения, отсчет берется от хая текущего дня если тралим селл ордера, и от лоу текущего дня если тралим бай ордера.
- Трал также может закрывать по рынку открытые ордера символа по времени, в пятницу закрывает на час раньше (опция закрыть по рынку отключена по умолчанию, вкл. ее можно через "clTime = true" ).
- Выводит комментарии на график, их можно отключить при желании "comment = false".
- Можно задать условие тралить профит, или тралить сразу, по умолчанию стоит тралить профит .
- Адаптирован под 5-ти, и 4-х знак.
- Тралит только тот символ на котором висит трал, тралит ордера с любым магиком и без.
Настройки:
extern int CloseHour = 22; //время (часы)после которого закроем все открытые ордера символа extern int CloseMinute = 0; //время закрытия, минуты extern bool clTime = false; //если true - использовать закрытие всех ордеров по времени extern bool comment = true; //если true - вкл. если false - выкл. коментарии на графике extern bool profit = true; //если true - тралит только при профите, если false - то сразу тралит
i-PSI@TREND_alexcud
Реинкарнация когда-то популярного индикатора TREND_alexcud (оптимизирован программно с возможностью слежения на истории).Свечной индикатор Urdala_Candle
Суть индикатора - проверить есть ли зависимость в японских свечах.
Индикатор, показывающий пробой предыдущего максимума или минимума. Geo_Impulse
В некоторых ТС этот факт тракутется как импульс, и используется для определения направления тренда. Например, можно работать на пробой экстремумов в направлении импульса.Automatic_analysis_lines
Борьба трендов. Показывает и судит Рынок.