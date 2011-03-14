Описание:



Попробовал немного модифицировать код стандартного советника на одной машке.



Открываются ордера при пересечении цены "медленной" машки, закрываются при пересечении "быстрой", плюс трал стоп (стандартный) - с ним доходность несколько выше, а просадка меньше. Оптимизировал на разных промежутках, выбрал из всех оптимальные значения, на 2-х из 2-х форфард тестах прибыль.

На часовом таймфрейме рекомендую следующие внешние параметры:



MovingPeriod=14;



MovingPeriod1=4;



MovingShift=2; MovingShift1=2;

Tral_Stop=500;

Инструмент: EURUSD;

Советник дает ложные сигналы на флэте. Жду критики, может кто подскажет как избежать ложные сигналы на флэте.