moving mod. - эксперт для MetaTrader 4
5609
Описание:
Попробовал немного модифицировать код стандартного советника на одной машке.
Открываются ордера при пересечении цены "медленной" машки, закрываются при пересечении "быстрой", плюс трал стоп (стандартный) - с ним доходность несколько выше, а просадка меньше. Оптимизировал на разных промежутках, выбрал из всех оптимальные значения, на 2-х из 2-х форфард тестах прибыль.
На часовом таймфрейме рекомендую следующие внешние параметры:
- MovingPeriod=14;
- MovingPeriod1=4;
- MovingShift=2; MovingShift1=2;
- Tral_Stop=500;
- Инструмент: EURUSD;
Советник дает ложные сигналы на флэте. Жду критики, может кто подскажет как избежать ложные сигналы на флэте.
