moving mod. - эксперт для MetaTrader 4

Alexandr3085
Описание:

Попробовал немного модифицировать код стандартного советника на одной машке.

Открываются ордера при пересечении цены "медленной" машки, закрываются при пересечении "быстрой", плюс трал стоп (стандартный) - с ним доходность несколько выше, а просадка меньше. Оптимизировал на разных промежутках, выбрал из всех оптимальные значения, на 2-х из 2-х форфард тестах прибыль.

На часовом таймфрейме рекомендую следующие внешние параметры:

  • MovingPeriod=14;
  • MovingPeriod1=4;
  • MovingShift=2; MovingShift1=2;
  • Tral_Stop=500;
  • Инструмент: EURUSD;

Советник дает ложные сигналы на флэте. Жду критики, может кто подскажет как избежать ложные сигналы на флэте.

