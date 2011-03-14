Ставь лайки и следи за новостями
Трендовый советник на 3-х MA c фильтрацией флета - эксперт для MetaTrader 4
9928
-
Описание ТЗ:
В стретегии используется 2 вида асциллятора MACD
1 На покупку MACD 8,17,9
2 На продажу MACD 12,26,9
---------------------------------------------------------
Манименеджмент !!!!
В стратегии используется манименеджмент для расчета лота которым мы будем входит в сделку для ограничения допустимых потер не более 2-3-5 % от депозита
Например.. размер депозита 1000$ наш стоплос на 50 пунктов от MA 18 + мы открылись выше МА на 30 пунктов.
При установке ограничения в потере в 2% мы можем потерять на сделке не более 2% а именно 20$ значит размер лота должен быть расчитан так:
1 80 пунктов при 0.025 лота составит потерю 20$ (20 разделить на 80)
2 Если размер потери 3% (30$)то при депозите в 1000$ мы можем войти в сделку не более 0.04 лота( 30 разделить на 80)
3 Если размер потери в сделке 5%(50$) при депозите в 1000$ мы можем войти в сделку не более 0.06 лота(50 разделить на 80)
--------------------------------------------------------------------
Установить возможность торовать в определенное время с функцией ограницения данного режима.
--------------------------------------------------------------------
Условия для сделок на покупку!!!
1 При нахождении цены(закрытие свечи) над MA 18 и пробитии 2-х других МА 9 МА 4 снизу вверх
2 Осциллятор MACD 8,17,9 находится выше уровня 0.001(уровень настраивается)
3 Предыдущая палочка MACD ниже чем та точка палочки по которой входим в сделку.( функция отключается)
4 SL устанавливается на 50 пунктов от MA 18(размер SL настраивается)
Дополнительные условия для SL: При прохождении 10-100 пунктов в плюс(от точки входа) сделка переносится в безубыток + спред(1-3 пункта)
Условия для закрытия сделки!!!
Закрытие сделки при Выполнении нескольких условий:
1 Пробитии MA 4 MA 50 сверху вниз
2 Нахождении MACD ниже уровня -0.001(уровень настраивается)
------------------------------------------------------------
Условия для сделки на продажу !!!
1 При нахождении цены(закрытие свечи) под MA 18 и пробитии 2-х других МА 9 МА 4 свверх вниз
2 Осциллятор MACD 12,26,9 находится ниже уровня -0.001(уровень настраивается)
3 Предыдущая палочка MACD ниже чем та по которой входим в сделку.(функция отключается)
4 SL устанавливается на 50 пунктов от MA 18(размер SL настраивается)
Дополнительные условия для SL: При прохождении 10-100 пунктов в плюс(от точки входа) сделка переносится в безубыток + спред(1-3 пункта)
Условия для закрытия сделки!!!
1 При пробитии MA 4 MA 9 свнизу вверх
2 Осциллятор MACD находится выше уровня 0.001 (уровень настраивается)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 - 2011.03.10 20:00 (2010.01.01 - 2011.03.11)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|s1="Moving Average"; ma_period1=146; ma_period2=50; ma_period3=1; ma_method=0; s2="RSI"; rsi_on_of=true; rsi_period=14; rsi_level_up=51; rsi_level_dn=40; s3="ADX"; adx_on_of=true; adx_period=10; adx_level=21; s4="MACD"; macd_on_of=true; macd_trend=true; macd1_fast_ema_period=8; macd1_slow_ema_period=17; macd2_fast_ema_period=12; macd2_slow_ema_period=26; macd_level_up=0.0014; macd_level_dn=-0.0016; s6="-==-"; Magic=23012011; Lot=0; StopLoss=190; ZeroProfit=900; Spred=131; Risk=2; Slip=30; s7="Таймер"; Timer=false; OnTradePeriod="11:00"; EndTradePeriod="22:00"; s8="Настройки трейлинг стоп-лосса"; UseTrail=false; TrailStart=1190; Trail=2560;
|Баров в истории
|2855
|Смоделировано тиков
|14744989
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|7009.55
|Общая прибыль
|8662.54
|Общий убыток
|-1653.00
|Прибыльность
|5.24
|Матожидание выигрыша
|233.65
|Абсолютная просадка
|319.12
|Максимальная просадка
|1987.23 (13.85%)
|Относительная просадка
|13.85% (1987.23)
|Всего сделок
|30
|Короткие позиции (% выигравших)
|18 (72.22%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|12 (75.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|22 (73.33%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|8 (26.67%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3094.14
|убыточная сделка
|-292.64
|Средняя
|прибыльная сделка
|393.75
|убыточная сделка
|-206.62
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (3143.32)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-292.64)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3143.32 (5)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-292.64 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
