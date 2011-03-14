



В стретегии используется 2 вида асциллятора MACD

1 На покупку MACD 8,17,9

2 На продажу MACD 12,26,9



---------------------------------------------------------

Манименеджмент !!!!



В стратегии используется манименеджмент для расчета лота которым мы будем входит в сделку для ограничения допустимых потер не более 2-3-5 % от депозита



Например.. размер депозита 1000$ наш стоплос на 50 пунктов от MA 18 + мы открылись выше МА на 30 пунктов.

При установке ограничения в потере в 2% мы можем потерять на сделке не более 2% а именно 20$ значит размер лота должен быть расчитан так:

1 80 пунктов при 0.025 лота составит потерю 20$ (20 разделить на 80)

2 Если размер потери 3% (30$)то при депозите в 1000$ мы можем войти в сделку не более 0.04 лота( 30 разделить на 80)

3 Если размер потери в сделке 5%(50$) при депозите в 1000$ мы можем войти в сделку не более 0.06 лота(50 разделить на 80)



--------------------------------------------------------------------

Установить возможность торовать в определенное время с функцией ограницения данного режима.

--------------------------------------------------------------------

Условия для сделок на покупку!!!



1 При нахождении цены(закрытие свечи) над MA 18 и пробитии 2-х других МА 9 МА 4 снизу вверх

2 Осциллятор MACD 8,17,9 находится выше уровня 0.001(уровень настраивается)

3 Предыдущая палочка MACD ниже чем та точка палочки по которой входим в сделку.( функция отключается)

4 SL устанавливается на 50 пунктов от MA 18(размер SL настраивается)



Дополнительные условия для SL: При прохождении 10-100 пунктов в плюс(от точки входа) сделка переносится в безубыток + спред(1-3 пункта)



Условия для закрытия сделки!!!



Закрытие сделки при Выполнении нескольких условий:

1 Пробитии MA 4 MA 50 сверху вниз

2 Нахождении MACD ниже уровня -0.001(уровень настраивается)



------------------------------------------------------------



Условия для сделки на продажу !!!



1 При нахождении цены(закрытие свечи) под MA 18 и пробитии 2-х других МА 9 МА 4 свверх вниз

2 Осциллятор MACD 12,26,9 находится ниже уровня -0.001(уровень настраивается)

3 Предыдущая палочка MACD ниже чем та по которой входим в сделку.(функция отключается)

4 SL устанавливается на 50 пунктов от MA 18(размер SL настраивается)



Дополнительные условия для SL: При прохождении 10-100 пунктов в плюс(от точки входа) сделка переносится в безубыток + спред(1-3 пункта)



Условия для закрытия сделки!!!



1 При пробитии MA 4 MA 9 свнизу вверх

2 Осциллятор MACD находится выше уровня 0.001 (уровень настраивается)