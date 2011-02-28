Скрипт с функциями для решения математических и логических выражений задаваемых строкой.

Поддерживаются все функции языка mql4: abs, arccos, arcsin, arctan, ceil, cos, exp, floor, log, max, min, mod, pow, rand, round, sin, sqrt, tan



Поддерживаются арифметические и логические действия: /, %, *, +, -, >, <, >=, <=, ==, !=, &&, ||.



Аргументами выражения могут быть числа, в том числе с десятичным разделителем (с точкой), пользовательские переменные и пользовательские массивы. При использовании пользовательских переменных и массивов необходимо дописать функции получения значений этих переменных и массивов. Имена переменных и массивов состоят из букв (регистр не имеет значения, так же и регистр всего выражения не имеет значения), элементы массивов определяются числом в квадратных скобках, например - e[0], e[1], f[0], f[1].





Порядок добавления пользовательских переменных и массивов



1. Зарегистрировать имя переменной или массива. Регистрация выполняется в массивах un (переменные) и uan (массивы).

string un[]={ "a" , "b" , "c" , "d" };

string uan[]={ "e" , "f" };

2. В функцию UserFunc(string FuncName) дописать вызов определенной функции при соответствущем аргументе функции.





string UserFunc( string FuncName){ if (FuncName== "a" ) return (a()); if (FuncName== "b" ) return (b()); if (FuncName== "c" ) return (c()); if (FuncName== "d" ) return (d()); Alert ( "Функция для переменной " +FuncName+ " не определена" ); }



3. Написать функции для каждой из пользовательских переменных:



string a(){ return ( "1" ); } string b(){ return ( "2" ); } string c(){ return ( "3" ); } string d(){ return ( "4" ); }



4. В функцию UserArray(string ArrName,int aIndex) дописать вызов определенной функции при соответствующем первом аргументе функции (переменной ArrName). Переменная aIndex будет определять индекс элемента пользовательского массива.



string UserArray( string ArrName, int aIndex){ if (ArrName== "e" ) return (e(aIndex)); if (ArrName== "f" ) return (f(aIndex)); Alert ( "Функция для массива " +ArrName+ " не определена" ); }

5. Написать функции для каждого из пользовательских массивов:



string e( int Index){ string v[]={ "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" }; return (v[Index]); } string f( int Index){ string v[]={ "10" , "20" , "30" , "40" , "50" , "60" , "70" , "80" , "90" }; return (v[Index]); }

Порядок использования



1. Объявить внешнюю переменную в которую пользователь будет вводить выражение.

2. Подготовить выражение - вызвать функцию Prepare().

int init(){ Prepare(); }

3. По мере необходимости вызывать функцию SolveExpression().

double Result=SolveExpression();

Возможно добавление новых функций.

Добавление новых функций

1. Зарегистрировать новую функцию. Регистрация выполняется добавлением имени функции в массив a.

string a[]={ "abs" , "arccos" , "arcsin" , "arctan" , "ceil" , "cos" , "exp" , "floor" , "log" , "max" , "min" , "mod" , "pow" , "rand" , "round" , "sin" , "sqrt" , "tan" };

2. В функцию SolveFunc(string Func,string & aRes[]) добавить код вычисления новой функции. Аргументы для вычисления функции будут находиться в массиве aRes[]. Функции могут иметь любое количество аргументов.