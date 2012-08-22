CodeBaseРазделы
2 инструмента на графике - индикатор для MetaTrader 5

Mihail Lagutin
8436
(42)
Индикатор можно использовать для анализа совместного движения двух и более инструментов.

За точку отсчета берется первый видимый бар графика. Управление функциями индикатора осуществляется кнопками на графике, в частности, на панели в левом нижнем углу. Входные параметры можно использовать только лишь при первоначальной инициализации индикатора.

Входные параметры заменяет небольшая панель в левом нижнем углу графика.

  • Scale fix - фиксированный масштаб(автоматический)
  • Invert - инвертирование инструмента
  • Freeze - заморозка текущего состояния, также активируется двойным кликом по графику

2 инструмента на графике

SpudsStochastic (Веревки из стохастиков) SpudsStochastic (Веревки из стохастиков)

8 стохастических осцилляторов (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.

Индикатор "Spread_Of_Symbols" Индикатор "Spread_Of_Symbols"

Индикатор показывает график разницы (суммы) цен торговых инструментов. Предназначен для визуальной оценки корреляции торговых символов. Будет очень полезен для интересующихся/занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Бары индикатора синхронизированы по времени с барами графика на котором открывается индикатор.

Простейший индикатор "Второй график" Простейший индикатор "Второй график"

Простейший индикатор для отображения графика цены любого торгового инструмента в окне индикатора.