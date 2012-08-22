Ставь лайки и следи за новостями
2 инструмента на графике - индикатор для MetaTrader 5
- 8436
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор можно использовать для анализа совместного движения двух и более инструментов.
За точку отсчета берется первый видимый бар графика. Управление функциями индикатора осуществляется кнопками на графике, в частности, на панели в левом нижнем углу. Входные параметры можно использовать только лишь при первоначальной инициализации индикатора.
- Scale fix - фиксированный масштаб(автоматический)
- Invert - инвертирование инструмента
- Freeze - заморозка текущего состояния, также активируется двойным кликом по графику
Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.
Индикатор показывает график разницы (суммы) цен торговых инструментов. Предназначен для визуальной оценки корреляции торговых символов. Будет очень полезен для интересующихся/занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Бары индикатора синхронизированы по времени с барами графика на котором открывается индикатор.Простейший индикатор "Второй график"
