Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 05 декабря 2025

XAUUSD: BUY 4220.00, SL 4175.00, TP 4355.00

Золото входит в неделю на повышенных уровнях: спрос на защитные активы сохраняется на фоне слабости доллара и высокой вероятности ближайшего снижения ставки ФРС. Усилению интереса к металлу способствует снижение доходностей трежерис и расширение ожиданий смягчения кредитных условий в США, что удешевляет альтернативные издержки владения золотом. Дополнительная поддержка исходит от устойчивых покупок со стороны официального сектора и притока средств в связанные с золотом инструменты, в то время как настроения на фондовых рынках остаются переменными.

К началу недели спот-котировки удерживаются выше $4 200 за унцию, а новостной фон остаётся благоприятным: рынок оценивает высокую вероятность декабрьского снижения ставки и реагирует на колебания доллара. В краткосрочном горизонте баланс факторов остаётся конструктивным: сочетание мягких ожиданий по политике ФРС, слабого доллара и геополитической неопределённости поддерживает спрос на золото, позволяя целиться в зону дальнейшего роста при умеренных откатах.

Торговая рекомендация: BUY 4220.00, SL 4175.00, TP 4355.00





#SP500: BUY 6820, SL 6710, TP 7050





Американский рынок акций начинает неделю после обновления исторических максимумов, оставаясь чувствительным к риторике ФРС и потоку макроданных. Ожидания смягчения политики в декабре поддерживают оценку будущих прибылей и дисконт-ставки, что благоприятствует секторам, зависящим от стоимости капитала и инвестиционных циклов. При этом умеренно негативный фон по азиатским площадкам и отдельные корпоративные истории не меняют общий конструктивный взгляд на доходности компаний США.

В пользу индекса также действует снижение премии за долларовую ликвидность и стабилизация инфляционных ожиданий: это усиливает аппетит к риску и поддерживает приток средств в широкие бенчмарки. Риски связаны с неожиданно жёсткими комментариями регуляторов и пересмотром траектории прибыли, однако при базовом сценарии мягкого решения ФРС и нейтральных данных спрос на акции остаётся устойчивым.

Торговая рекомендация: BUY 6820, SL 6710, TP 7050





#BRENT: BUY 62.50, SL 60.00, TP 67.50

Brent встречает неделю ростом после сигналов от альянса производителей о сохранении текущих параметров добычи и на фоне новостей о локальных перебоях в поставках. Рынок перераспределяет внимание от опасений избытка предложения к оценке рисков для логистики и экспорта, что возвращает премию за неопределённость в цены. Дополнительно поддержку оказывают ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в США, которые через восстановление спроса на риск улучшают фон для товарных активов.

С другой стороны, среднесрочная траектория будет зависеть от публикаций по спросу и запасам в США, а также от актуальных оценок агентств по балансу рынка. Пока же сочетание стабильной политики производителей, новостной волатильности вокруг инфраструктуры поставок и ослабления доллара формирует условия для постепенного восстановления ценовой дуги с целями выше текущих уровней.

Торговая рекомендация: BUY 62.50, SL 60.00, TP 67.50





