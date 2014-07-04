Министр финансов Великобритании не помнит таблицу умножения. Фунт растёт.

Сегодня на британском телевидении произошел забавный случай: в эфире одной из программ министр финансов Великобритании Джордж Осборн скромно уклонился от ответа на вопрос о том, сколько будет семью восемь. Впрочем, видимо, наличие калькулятора спасает английского «мастера над монетой» и помогает ему успешно осуществлять свои функции: фунт очень силен.

При этом аналитики отмечают, что сигналов перегрева британской экономики не наблюдается, поэтому в рамках сдерживания инфляции пока не требуется повышение базовой ставки. Темпы и инфляции, и роста зарплат остаются сдержанными. Таким образом, экономика Британии восстанавливается после длительного спада, и если дело так пойдет и дальше, то Комитет по монетарной политике Банка Англии чуть приподнимет процентную ставку (сейчас она составляет 0,5%, это рекордно низкий уровень). По оценкам экспертов и в связи с недавними высказываниями представителей Банка Англии, есть вероятность того, что это произойдет уже в конце текущего года.

Ситуация в паре GBP/USD за последние дни заметно повеселела, но эта пара оценивается как слегка перекупленная. Чтобы продолжить наступать, «быки» должны взять паузу. Дилеры предупреждают, что если пара прорвет границу ниже 1,7140, то снижение продолжится и дальше. Оно будет выполнять санирующую функцию.

Сегодняшний день для пары GBP/USВ начался с 1,7153, после чего быстро обновила многолетний максимум до 1,7178, вслед за чем отступила к 1,760. Чуть ослабил энтузиазм трейдеров PMI в сфере услуг, однако сильный рост британской экономики все равно не вызывает у трейдеров никаких сомнений. Теперь фунт притаился и ждет появления новых катализаторов для роста. Начальная цель на уровне сопротивления — 1,72.



