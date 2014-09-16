Ведущие экономики мира замедляются в развитии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выдала новые, пониженные оценки темпов роста ведущих мировых экономик на 2014 год. Причины - всё те же: сложные геополитические условия и угрожающе низкая инфляция в еврозоне. По новому прогнозу, в еврозоне ВВП прибавит всего лишь 0,8% (в мае оценки были на уровне 1,2%). Несмотря на то, что США сейчас переживает беспрецедентный подъем (и доллара, и индексов), оценка подъема ВВП для этой страны тоже ухудшена: с 2,6% до 2,1%. Прогноз по регионам неравномерный.

США, Великобритания и Канада поднимаются достаточно для того, чтобы в этих странах и дальше снижалась безработица. Темпы здесь средние и вполне достаточные. Исправление экономической политики Китая будет проходить в сторону установления устойчивых, но медленных темпов роста. Индия будет расти как на дрожжах, а Бразилия оправляется после затяжной рецессии.



Немецкий ВВП за 2014 и 2015 гг вырастет на 1,5% (ежегодно), Франция будет поскромнее (0,4% и 1% соответственно), а вот в Италии всё совсем грустно: 2014 год даст снижение ВВП на 0,4%, а в следующем - чисто символический рост на 0,!%. США прибавит в 2015 году 3,1%, еврозона - 1,1%. Британия в 2014 году прибавит 3,1% ВВП, в 2015 - 2,8%. Японская экономика переживает трудные дни, но благодаря введению стимулирующей монетарной политики все-таки растет: 2014 года принесет 0,9% роста, а 2015 - 1,1%.

