Российских бизнесменов связали с махинациями на биржах Китая

В ходе расследования махинаций на китайских фондовых биржах были арестованы сотрудники компании, в которую инвестировали два российских бизнесмена. Фигуранты дела дали показания против россиян

Сотрудники китайской компании Yishidun International Trading, арестованные властями КНР, в ходе расследования махинаций на фондовом рынке дали показания против бизнесменов Георгия Зари и Антона Мурашова, которые, по данным The New York Times (NYT), являются гражданами России.

По данным следствия, Yishidun подозревается в манипуляциях при торговле фьючерсами, в результате чего была получена незаконная прибыль 2 млрд юаней ($316 млн). Этой компанией владеют две гонконгские фирмы, которыми, в свою очередь, владеют Заря и Мурашов, имеющие российское гражданство, пишет NYT со ссылкой данные регистрации в Китае и Гонконге.

Накануне агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности КНР сообщило об аресте подозреваемых в махинациях на бирже из компании Yishidun. В сообщении не упоминается о российском гражданстве Мурашова и Зари — они названы «иностранными гражданами».

По данным следствия, пишет агентство, арестованный гендиректор Yishidun Гао Янь и еще один подозреваемый дали показания, что Мурашов и группа зарубежных специалистов разработали программное обеспечение, с помощью которого компания автоматически совершала крупные сделки купли-продажи по ценам, сильно отличавшимся от рыночных стандартов. В частности, во время биржевого кризиса летом этого года через счета компании проходило до 31 подозрительной сделки в секунду, указывает Синьхуа, цитируя результаты расследования.

Только с начала июня по начало июля чистая прибыль Yishidun составила более 500 млн юаней ($80 млн), утверждают китайские следователи. По оценке регуляторов, пишет агентство со ссылкой на заявление властей, деятельность компании усугубила колебания на рынке и повлияла на ход торгов.

Дальнейшее расследование показало, что Гао Янь позднее перечислил через подпольные банки Мурашову и другим лицам, находящимся за рубежом, почти 200 млн юаней, полученных от незаконных операций, пишет Синьхуа.

В сообщении Министерства общественной безопасности КНР также говорится, что Гао Янь, действуя по инструкциям Зари, перевел более 1 млн юаней подозреваемому Цзинь Вэньсяню. Этот человек, по данным следствия, работал техническим директором в компании, которая помогала Yishidun скрывать детали сделок, использовать программное обеспечение, которое не могли обнаружить власти, и перечислять деньги.

Помимо Гао Яня и Цзинь Вэйсяня также был арестован один из руководителей Yishidun Лян Цзэ. В заявлении властей, на которое ссылается Синьхуа, отмечается, что уголовное дело по-прежнему находится в стадии расследования и министерство обратится к помощи иностранных властей, чтобы задержать подозреваемых иностранцев.

Третий секретарь генконсульства России в Шанхае Дмитрий Дмитриев заявил ТАСС: «Никаких официальных уведомлений или обращений от китайских властей нам не поступало». Он предположил, что упомянутые в сообщениях СМИ люди могут и не являться российскими гражданами.

Российское агентство со ссылкой на публикацию китайского делового издания «Цайсинь» пишет, что руководители Yishidun, включая Мурашова и Зарю, уехали из с территории КНР в Гонконг. Один из подозреваемых был задержан, когда по каким-то причинам вернулся в Китай.

Мурашов не ответил на запрос, посланный ему журналистами The New York Times, через его аккаунт в деловой соцсети LinkedIn. Человек, ответивший на телефонный звонок издания в шанхайском офисе Yishidun, отказался от комментариев.

Во время биржевого кризиса в Китае ключевой индекс Shanghai Composit потерял за месяц к началу июля более 35%. В результате мер, принятых китайским регулятором, торги на бирже приостановили более 1300 компаний и была заморожена торговля акциями на $2,6 трлн, что соответствовало 40% капитализации рынка.

Китайские власти посчитали, что одной из причин биржевого кризиса стало «злонамеренное закрытие коротких позиций». После того как следователи обнаружили свидетельства манипуляций при торговле фьючерсами, Министерство общественной безопасности начало расследование.











