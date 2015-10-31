Oбобщенный Форекс-прогноз на 02-06 ноября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно будущего пары EUR/USD большинство экспертов и графический анализ настаивали на том, что пара будет двигаться в боковом коридоре 1.1000÷1.1100. И даже решение ФРС США по процентной ставке не смогло побороть этот прогноз – рухнув в среду вечером на 160 с лишним пунктов, пара к концу недели вернулась в заданные границы, завершив пятидневку на отметке 1.1000;

- что касается пары GBP/USD, то около 80% индикаторов и половина экспертов проголосовали за падение этой пары максимум до поддержки 1.5200. А вот остальные 50% аналитиков и графический анализ заговорили о боковом тренде с сопротивлением в зоне 1.5470. Надо отметить, что и те, и другие оказались правы: сначала пара плавно опустилась вниз до уровня 1.5225, а затем, вслед за EUR/USD, отправилась обратно - покорять вершину 1.5470, что и произошло в пятницу вечером;

- если же говорить об USD/JPY, то и эксперты, и индикаторы определили для этой пары боковой коридор с поддержкой 120.50 и сопротивлением 122.00. Все, собственно, так и произошло, если не считать того, что этот коридор «съехал» вниз примерно на 50.0 пунктов, оказавшись в границах 120.00÷121.50, а уровень 120.50 выступил для пары в роли Pivot Point;

- вверх и только вверх! – так звучал прогноз для пары USD/CHF. И пара, конечно, не могла не последовать этому призыву, добравшись до высоты 0.9950. Теперь всего каких-то 50 пунктов отделяет ее от ключевого значения 1.0000.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- давая прогноз относительно будущего EUR/USD, всего один (!) аналитик предрекает паре рост до уровня 1.1200. Все же остальные – и эксперты, и индикаторы, и графический анализ рассчитывают на то, что пара «свалится» до поддержки в зоне 1.0800. При этом графический анализ на Н4 рисует следующий прогноз: сначала пара упадет до поддержки 1.0955, затем отобьется к 1.1055 и только потом устремится вниз, где достигнет дна на уровне 1.0600. Но на этом пара не успокоится и сделает все, чтобы подняться в зону 1.0800;

- что же касается пары GBP/USD, то графический анализ при поддержке экспертов предрекает ей на начало недели некоторые колебания в границах 1.5440÷1.5470, после чего пара, покорившись напору «медведей», должна уйти вниз. Графический анализ на Н4 считает, что основная поддержка пройдет на уровне 1.5315, а 33% аналитиков настаивают на том, что падение будет более сильным, и недельное дно находится на уровне 1.5250;

- если говорить об USD/JPY, то индикаторы на Н4 и D1 соблюдают нейтралитет. Что же касается более коротких тайм-фреймов, то они предрекают паре небольшое снижение - до уровня 120.00, который уже 11-ую неделю является одним из ключевых для этой пары. С этим согласен и графический анализ на Н4. Pivot Point, с согласия 70% экспертов, вновь пройдет по линии 121.50 и, в целом, следует ожидать повторения картины предыдущей недели. При этом четверть экспертов считают, что пара не оставит попыток подобраться хотя бы к «вершине» 122.00;

- вверх и только вверх! – так звучал прогноз для пары USD/CHF на прошлой неделе. Вверх и только вверх! – призывным эхом откликнулся прогноз на неделю предстоящую. И хотя эксперты и индикаторы на Н1 и Н4 не исключают, что пара может взять на какое-то время передышку в зоне 0.9810÷0.9900, конечная цель, в итоге, остается прежней – 1.0000÷1.0100. При этом, если говорить о более долгосрочном, месячном прогнозе, то 25% аналитиков и графический анализ на D1 предупреждают, что, взяв высоту 1.0000, «быки» могут ослабнуть, и пара вновь откатится к отметке 0.9500

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов