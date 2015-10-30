Банк Японии не изменил монетарную политику. Доллар падает к иене

Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику прежней, разочаровав некоторых спекулянтов, ставивших на расширение стимулирования.

На этом фоне доллар снизился к иене: к 9.50 мск падение составляет 0,33%, USDJPY находится на отметке 120,72. При этом сразу же после объявления решения доллар проседал до отметки 120,29.

На решение Банка Японии обращалось больше внимания, чем обычно, на фоне слабой макростатистики, выходившей в последнее время. Многие аналитики ожидали усиления стимулирующих мер, чтобы привести экономику в чувство. Однако, согласно заявлению регулятора, сильный рынок труда способен поднять заработную плату, а показатели потребления достаточны для того, чтобы довести инфляцию до 2%-ного целевого значения.

«Реакция пары USD/JPY на решение Банка Японии было не таким сильным, как я ожидал. Впрочем, в ноябре выйдут данные по ВВП страны за III квартал, и возможно, этих данных ждут все те, кто не отреагировал сегодня», — говорит Масафури Ямамото, валютный стратег из Токио.

Евро отреагировал на неожиданное улучшение экономических настроений в еврозоне и на признаки более сильной, чем ожидалось, инфляции в Германии. Всё это помогло единой валюте отскочить от двухмесячных минимумов в $1,0896, которые были достигнуты после намеков на декабрьский подъем ставки ФРС. Сейчас EURUSD находится в плюсе на 0,14%, на отметке 1,0992 $.

Доллар снизился и против британского фунта: +0,22% до отметки 1,5342 на 10.03 мск.

Индекс доллара упал к корзине из шести валют на 0,13%, сейчас находится на уровне 97,24 пункта.