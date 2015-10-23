Евро упал в пятницу до двухмесячных минимумов

В пятницу евро упал до двухмесячных минимумов. К 16.05 мск EURUSD находится на уровне 1,1040. В четверг единая валюта перенесла самое быстрое однодневное падение с января, сегодня движение на юг продолжается.

Стратеги и трейдеры обсуждают, продолжится ли дальше распродажа. К примеру, когда год назад ЕЦБ анонсировал переход к программе QE, евро сильно упал в течение двух дней.

Инвестбанки, в том числе Goldman Sachs и второй в мире по объему глобальный игрок, Deutsche Bank, весь год предсказывали паритет по паре евро/доллар, и теперь, конечно, перешли в наступление.

Goldman Sachs видит, что потенциал для дальнейшего падения евро «все еще существенный». В случае, если ЕЦБ расширит программу QE, Goldman предсказывает быстрое возвращение евро к 12-летним минимумам в районе $1,05, достигнутым в марте.

«Риторика ЕЦБ оказалась более голубиной, чем самые голубиные ожидания», — говорят инвесторы. — «Обещание снижения ставки по депозитам — очень мощная штука, всегда отрицательно влияющая на валюту. Еще небольшое снижение — и начнутся структурные продажи — то есть, евро начнут сбрасывать институциональные инвесторы, управляющие компании».



Сейчас единая валюта в серьезном проигрыше и против иены, и против фунта. EURJPY к 16.10 находится на уровне 133,67%; EURUSD — на 0,7195.