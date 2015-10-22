Драги намекнул на то, что новые стимулы могут последовать уже в 2015 году. Евро падает

Марио Драги во время своей пресс-конференции предположил, что еврозоне, возможно, потребуется усиление денежно-кредитного стимулирования уже в декабре, поскольку глобальный экономический спад угрожает восстановлению экономики валютного блока.

«Опасения по поводу перспектив роста на развивающихся рынках и возможные последствия этого для европейской экономики угрожают росту инфляции и ВВП», — сказал президент ЕЦБ во время своей пресс-конференции после заседания Совета Управляющих ЕЦБ. — «Степень смягчения денежно-кредитной политики будет рассматриваться на нашей встрече в декабре, когда будут доступны новые макроэкономические прогнозы».

Глобальный спад и возобновление снижения потребительских цен в еврозоне усиливают давление на ЕЦБ, подталкивая к усилению программы скупки облигаций. Евро резко пошел вниз, как только прозвучали слова Драги о том, что регулятор готов пойти на любые меры в случае необходимости. К 16.49 мск EURUSD снизилась на 1,5% до отметки 1,1164.

Чуть ранее сегодня ЕЦБ оставил без изменения процентные ставки.

Президент ЕЦБ подтвердил, что программа скупки облигаций может быть скорректирована по продолжительности, объему и составу списка ценных бумаг.