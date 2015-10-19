Аналитики: ЕЦБ готов расширить свою программу QE

Европейский центральный банк, который запустил программу количественного смягчения этой весной, похоже, уже готов эту программу расширить или пересмотреть. Этого, по крайней мере, ждут инвесторы. Сомнений в том, что ЕЦБ пойдет на новые стимулы, становится все меньше — аналитики лишь гадают, когда это может произойти. На этой неделе состоится очередное заседание регулятора (в четверг, 22 октября), на котором могут объявить о таком решении.

Еще больше уверенности появилось после того, как вышли последние отчеты по темпам роста потребительских цен: еврозона вновь скатывается в дефляцию. ИПЦ в сентябре упал на 0,1%. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в еврозоне в сентябре выросли на 1,4% в годовом выражении, стоимость энергоносителей снизилась на 8,9%, услуги подорожали на 1,2%.

Дефляция в Испании составила 1,1%, в Греции — 0,8%, в Германии - 0,2%. А вот во Франции и Италии, наоборот, заметили рост цен - на 0,1% и 0,2% соответственно.

Конечно, Марио Драги не захочет признавать неудачу своей стимулирующей программы. Но какие еще шаги может предпринять европейский центробанк, чтобы достичь своей цели по инфляции? Много раз говорили, что ставки уже на минимальных пределах, поэтому стоит ждать только изменения программы стимулов.



Что касается сроков программы QE, то их вряд ли будут изменять или продлевать. Об этом, в частности, сказал сегодня член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны: "В свое время нам будет что обсудить. По моему мнению, сейчас слишком рано говорить об этом, поскольку у нас впереди еще почти год до запланированного срока завершения программы". Он также отметил, что еврозоне нужны дополнительные структурные реформы и поддержка бюджетов для роста. Текущую бюджетную политику в регионе Новотны назвал «нейтральной», а не стимулирующей рост. И, наконец, он заявил, что политика Федеральной резервной системы не играет решающей роли в политике ЕЦБ, который в первую очередь фокусируется, конечно, на ситуации в еврозоне.

На данный момент QE подразумевает покупку активов на сумму 60 млрд евро ежемесячно, по плану программа продлится до сентября следующего года.

С другой стороны, ЕЦБ может просто взять паузу и посмотреть за развитием событий, как это в последнее время делает ФРС. Аналитики Citigroup также не ждут от ЕЦБ каких-то решительных действий: "Несмотря на то что ЕЦБ далек от выполнения своих целей по инфляции, особой необходимости расширить QE сейчас нет". Однако, экономисты не исключают, что регулятор будет искать новые способы монетарного стимулирования, чтобы у него была возможность вовремя среагировать в случае необходимости.

Но возникает резонный вопрос: а работает ли вообще QE? Теоретически, программа стимулирования экономики должна привести к росту стоимости активов, ослабить курс валюты и в итоге привести к экономическому росту. А что наблюдаем мы сейчас? Роста практически нет. Пара EUR/USD с момента запуска программы находится выше, чем ожидали эксперты, а основные фондовые индикаторы также почти не изменились.