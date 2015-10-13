Почему следует создавать собственную торговую систему форекс

Что такое торговая система и ее структура.

Торговой системой принято считать целенаправленный алгоритм действий. Их цель – в нужный момент открыть сделку, а при определенных условиях закрывать её. При этом, выход из рынка делается вне зависимости от получаемого результата. Любая торговая система характеризует не одни только биржевые или внебиржевые сделки, но ещё и правила, которые их регулируют.

Основываясь на этих правилах, реализуются определённые программы. Они могут независимо от владельца осуществлять самостоятельные торговые операции. Любая торговая система всегда как бы составляется из двух частей: одна - стратегическая, другая - тактическая.

Стратегическая часть торговой системы подразумевает глубокий анализ по избранному инструменту. Результатом этого анализа будет предвидение движения цены на рабочем тайм-фрейме. Стратегический анализ реализуется определённым программным обеспечением: индикаторами, советниками и элементами управления шаблоном.

У тактической части торговой системы другая задача. Она призвана осуществлять открытие и закрытие сделок в определённом поле, которое ограничено диапазоном правил установленных для данной системы торговли.

Преимущества своей собственной торговой системы.

В структуре собственной торговой системы, можно выделить главное её преимущество перед любой, пусть самой совершенной и "навороченной". Эта система именно для вашего успешного бизнеса. Вы её создали для своих нужд и потребностей. Настроили под себя.Ваша система будет анализировать рынок ровно так, как вы его видите и представляете. Ваша торговая система изначально будет подстроена под те уровни риска, которые вы допускаете.

Более того, в своей системе торговли ничто не мешает и не ограничивает вас в использовании чужого опыта и наработки других трейтеров. Наоборот, создавая свою собственную, индивидуальную торговую систему вы сможете глубже увидеть недостатки, ошибки, просчеты и упущения других авторов торговых систем, и не повторять их у себя.

Обладание собственной торговой системой даст вам возможность больше узнать об ее ограничениях, то есть о тех пограничных торговых зонах, когда следует остановиться. Это происходит в тот момент, когда ситуация на рынке выходит из под контроля, равно как становится плохо анализируемой. Вам всегда будет гораздо проще исправить любой недостаток или ошибку в своей торговой системе, нежели разбираться в тонкостях настройки чужой системы.

Очень важным плюсом собственной торговой системы считается и психологический фактор. Торговая система собственного производства придаёт больше уверенности, чем торговая система стороннего производителя.

Создав и изучив индивидуальную торговую систему, вы научитесь глубже вникать в тонкости рынка, нежели используя даже самую лучшую, но чужую торговую систему. Приобретение навыков самостоятельного анализа – вот то главное, что бесспорно, даст вам собственная торговая система. Никогда при использовании торговой системы других авторов вы не научитесь видеть и анализировать рынок так же глубоко, как пользуясь своей собственной.

Система торговли другого человека – это результат работы мозга другого трейдера, другая воля, другой тип темперамента, другой сложившийся характер, другой принцип решения задач. Собственная торговая система позволяет глубже увидеть свои нехорошие привычки. Например, вы недостаточно дисциплинированы, спешите, хотите получить все и быстро и много. И, наконец, личная торговая система по причине большей гибкости, тонкости настройки и лучшей «подгонки» непосредственно под автора обеспечит больше свободы. Разве вы сможете работать с чужой системой торговли, если точно даже не знаете, когда, что и как следует регулировать?

Если вы хотите на постоянной основе преуспевать в торговле, ваш выбор должен быть однозначен: только собственная торговая система!