Мобильный Форекс – для тех, кто всегда в пути

Как только человек втягивается в мир валютной торговли, отвлечь его становится практически невозможно. Да и успешность трейдера зависит от постоянного контроля над ситуацией. Это в буквальном смысле приковывает участников рынка к торговому терминалу и компьютеру, на котором он установлен. Многие обзаводятся ноутбуками, чтобы в течение долгой поездки оставалась возможность следить за ситуацией на рынке, но часто, особенно в длительных поездках и перелетах, емкости батареи не всегда бывает достаточно, чтобы обеспечить круглосуточный доступ к торговой площадке онлайн.

Выход есть – это мобильный Форекс. Это ни что иное, как уменьшенный эквивалент торгового терминала со всеми необходимыми для торговли функциями. Мобильный клиент легко устанавливается на смартфон или карманный компьютер, что делает Форекс доступным в любой точке мира, где есть связь с сетью Интернет. Мобильный Форекс "умещается" в кармане и потребляет намного меньше электричества, чем его настольная версия. Теперь можно, не опасаясь за сохранность депозита, ездить на отдых и в командировки.

Несмотря на все сходства с классическим торговым терминалом и все преимущества, мобильная версия обладает и некоторыми недостатками. Естественно, чтобы уместить торговый терминал в мобильные устройства, пришлось пожертвовать некоторыми функциями. Во-первых, очень часто количество индикаторов сокращается до 10-15, и остаются только самые востребованные и основные. Во-вторых, многие полезные скрипты, как трейлинг-стоп, могут отсутствовать, что не всегда приятно для пользователей. В-третьих, физические ограничения по размеру дисплея просто не дадут вывести всю необходимую информацию на экран.

Стоит отметить, что эти минусы могут и не внести существенных изменений в процесс торговли. Мобильный Форекс сохранил возможность открытия отложенных ордеров, своевременное поступление новостей в окно терминала, 3 вида отображения графиков и разнообразные фильтры для оптимизации работы. Таким образом, эта программа если не полностью заменяет полноценный терминал, то хотя бы существенно облегчает доступ на торговую площадку за счет своей портативности. В целом, в зависимости от мощности оборудования телефона и КПК, мобильный терминал для торговли на Форекс работает без сбоев, гарантируя тем самым стабильность работы и, как следствие, сохранность средств на счете.

В будущем, с развитием мобильных технологий, терминалы будут дорабатываться и усложняться, предлагая все больше функций трейдерам. А пока, «маленький» терминал остается прекрасным решением для людей, которые много путешествуют и часто находятся в пути. Можно спокойно променять «сидячий» образ жизни за компьютером в ожидании торгового сигнала на активный отдых и образ жизни путешественника. Если вы уже ощутили, что значит сводный график работы, который предлагает валютный рынок, попробуйте приложить к этому еще и рабочее место, которое будет всегда под рукой.