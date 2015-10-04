Использование трейдером различных видов графиков

В своей работе трейдеры на рынке Форекс используют технический анализ графиков валютных пар. Отображение информации на графиках различных валют зависит от видов графиков. От того, какой вид графиков выберет трейдер в своей работе, зависит его заработок. Поэтому, в данной статье мы предлагаем всем интересующимся людям тематикой торговли валютой на рынке Форекс рассмотреть различные варианты применения видов графиков.

Как вы знаете, график цены финансового инструмента состоит из координат: по вертикали – цена (тиковый оббьем), по горизонтали – время.

Также, в торговом терминале трейдер видит разные таймфреймы графиков – это торговые периоды, или интервалы времени, которые используются для построения графиков цены.

Классический набор торгового интервала в любом терминале трейдера, как правило, состоит из: месяца, недели, дня, четырех часов, одного часа, тридцати минут, пятнадцати минут, десяти минут, пяти минут, одной минуты и тика.

Самым минимальным значением временного масштаба на рынке Форекс является не одна минута, как полагают многие новички, а тик.

Тиком называют единичное изменения курса валют маркетмейкером, которое передается через торговый терминал в виде новых цен покупки (BID) и продажи (ASK).

Что же является исходным материалом для построения графиков цены, кроме тикового?

Большинство финансистов думает, что рынок Форекс похож на фондовый рынок, и цена на Форекс состоит из цены спроса (покупки) и предложения (продажи).

Однако, рынок Форекс в этом вопросе не так прост, как кажется. В графике цены каждый трейдер видит следующие данные:

Цену открытия (open), которая определяется на начало временного таймфрейма. Например, для М15 будет одна цена открытия периода, а для D1 совсем другая. Как всегда, цен у нас две – Bid и Ask, поэтому в терминале используется Ask + Bid/2.

Цена закрытия (close), которая также формируется в терминале согласно выбранного таймфрейма. В большинстве терминалов также используется формула Ask + Bid/2.

Максимальная цена (high), которая определяется как максимальное значение цены на выбранном вами таймфрейме. Как правило, она считается по цене Ask.

Минимальная цена (low), которую мы видим в качестве минимального значения цены за выбранный период. Как правило, она вычисляется по значениям Bid.

Тиковый оббьем, который показывает трейдеру количество тиков – цен маркетмейкеров за доступный период времени.

Из изложенной выше информации у практикующего трейдера рано или поздно возникает вопрос: а что же я вижу на графике цены?!

Давайте разбираться в этом вопросе дальше. То, что видит трейдер на графике цены во многом зависит от вида графика.

Первым, и самым важным, на наш взгляд, видом графика является – тиковый график.

Тиковый график отображается в Обзоре рынка в платформе МТ4 и показывает наименьшее колебание котировки Bid и Ask, которые поставляет маркетмейкер.

Можно выставить в Обзоре рынка Форекс тиковый график так, чтобы он показывал верхнюю котировку – Ask, и нижнюю – Bid. Секретами использования тиковых графиков в торговле обладают немногие практикующие трейдеры. В основном, тиковый график используется для более точного входа и выхода из позиции. Также, на самом тиковом графике не видно его периода, поэтому умельцы – программисты создают специальные индикаторы и советники, которые транслируют тиковый оббьем за выбранный трейдером период.

Второй, мало используемый вид графика – линейный график.

Малоэффективность линейного графика вызвано тем, что его построение происходит только по одному типу данных: чаще всего по ценам закрытия. Хотя, трейдеры выбирают и более экзотические модели расчета линейных графиков: Median Price ( [High + Low] /2. На самом деле, от выбора типа данных линейный график не сильно меняется.



Еще одним недостатком использования линейного графика в торговле является отсутствие видимости ценовых разрывов или гэпов, которые очень часто бывают на рынке Форекс.

К преимуществам линейного графика можно отнести обобщенность взгляда на динамику цены определенной валютной пары. Согласитесь, смотря на линейный график в общем, мы видим глобальную картину торгов, без изучения подробностей и деталей. Иногда это бывает полезным.

Также, одним из преимуществ линейного графика можно отметить удобство отрисовки линий поддержки и сопротивлений и выделения каких-либо рыночных паттернов.

Следующим видом графиков является график баров.

Особенностью графика баров является наличие информации о четырех ценах: открытия, закрытия, максимума и минимума.

Важно отметить, что график бара был очень популярен у европейцев и используется некоторыми ценителями до сих пор. Со временем, графики баров вытеснили графики японских свечей.

И последний, самый популярный вид графика – график японских свечей.

График японских свечей также строится по четырем ценам: открытия, закрытия, максимума и минимума.

Телом японской свечи называется расстояние между ценами открытия и закрытия свечи. Прелесть графика японских свечей заключается в том, что он показывает бычьи и медвежьи настроения на рынке.

Если цена открытия выше цены закрытия, то свечка перекрашивается в темный цвет (мишки валят лапой вниз быков, все продается).

Если цена открытия ниже цены закрытия, то свечка становится белой (быки поднимают на рога вверх медведей, все растет).

Кроме классических 4 видов графиков, существуют и другие:

Объемные японские свечи;

Эквиобьемные графики;

Пунктоцифровые графики;

Графики прорыва трех линий;

Графики Ренко;

Графики Каги.

Таким образом, мы проанализировали основные виды графиков трейдера и знаем, что самым популярным и удобным для глаза человека является графики японских свечей. Поэтому, рекомендуем всем их использовать.

Также, вы можете рассмотреть более экзотические подходы к наблюдению за рынком Форекс с помощью графиков Ренко или Каги.