Отложенные ордера на Форекс используются многими трейдерами для торговли на валютном рынке. Важно понимать разницу между типами отложенных ордеров на Форекс, чтобы более эффективно использовать их свойства в реализации торговой стратегии.

Отложенный ордер Форекс – это торговый приказ, который отправляет трейдер через платформу МТ4 своему брокеру с целью купить или продать определенный оббьем позиции при достижении ценой уровня отложенного ордера.

То есть, трейдер может заранее определить ценовые уровни, на которых он планирует войти в рынок и воспользуется для этого отложенными ордерами на Форекс. Установка отложенного ордера зависит от намерений трейдера войти в определенных точках на графике цены валютной пары. Как правило, намерение трейдера использовать отложенный ордер, обусловлено его стратегией торговли.

Смотрите Рис. 1 в приложении



Различают следующие типы отложенных ордеров:

Buy Limit – отложенный ордер на покупку, при котором цена Ask должна дойти до уровня отложенного ордера. При этом текущий курс валюты больше, чем уровень установки отложенного ордера. Как правило, данный тип отложенного ордера используется трейдерами при желании войти в рынок на отбой от ключевого уровня поддержки или сопротивления с целью взять разворотные моменты, или войти на покупку в окончании коррекции по самым лучшим ценам.

Buy Stop – отложенный ордер на покупку, который также срабатывает при цене Ask, когда курс валюты приближается к нему. При этом текущий курс валют меньше, чем уровень установки отложенного ордера. Зачастую таким типом отложенного ордера пользуются трейдеры, когда планируют войти на пробой ключевого уровня поддержки и сопротивления с целью охоты за импульсными трендовыми движениями.

Sell Limit – отложенный ордер на продажу срабатывает по цене Bid. При этом текущий курс валюты меньше уровня отложенного ордера. В основном, подобным типом отложенного ордера пользуются трейдеры в случае работы на отбой от уровня поддержки и сопротивления с целью выгодно продать валюту на самой вершине в надежде на глубокую коррекцию или разворот.

Sell Stop – отложенный ордер на продажу, который активируется также по цене Bid. При этом текущий курс валюты больше уровня отложенного ордера. Данный тип отложенного ордера используется для входа на пробой уровня поддержки и сопротивления в надеже выгодно продать валюту на импульсном трендовом движении.

Как вы поняли из описания типов отложенных ордеров, существует две группы отложенных ордеров: Stop и Limit. При этом Stop ордера помогают трейдеру зайти на пробой уровня, а Limit ордера - на отбой от уровня. Таким образом, с помощью различных типов отложенных ордеров, трейдер может выстраивать различные тактики входа в рынок, а также комбинации сопровождения уже открытых позиций.

Как установить отложенный ордер?

Для установки отложенного ордера следует вызвать в платформе МТ4 окно «Новый ордер» (F9) и сменить тип ордера на отложенный ордер.

Смотрите Рис. 2 в приложении



В окне нового ордера вы увидите поля, которые нужно заполнить для открытия отложенного ордера.

· Символ – это валютная пара, которую вы выбрали для торговли. Будьте внимательны, поскольку новички поначалу всегда упускают из виду символ открытия ордера, а потом удивляются, почему не видят на графике цены своей открытой позиции.

· Оббьем – это оббьем позиции в лотах. Помните, что один лот, при типе торгового счета Standart, равен 10 дол. США за каждый пункт движения валютного курса.

· Стоп лосс – это уровень страховочного ордера, при достижении которого вы зафиксируете убыток по вашей открытой позиции. Стоп лосс можно поставить и позже, с помощью модификации открытого ордера в терминале платформы МТ4.

· Тейк профит – это уровень таргета, планируемой прибыли в пунктах. Тейк профит также можно поставить позже, если вы еще не определились.

· Комментарий – это поле необходимо дисциплинируемому трейдеру для ведения журнала сделок. В комментариях вы можете написать причину входа в позицию вкратце. Поле комментарии отражается в терминале МТ4, и, при необходимости, может быть выведено в результатирующем отчете торговле (Statement).

· Тип – это рыночный или отложенный ордер. В случае выбора отложенного ордера, можно дополнительно выбрать еще и тип отложенного ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

· По цене – это уровень цены, при которой будет активирован отложенный ордер.

· Истечение – это время действия отложенного ордера. Если его не заполнять, то отложенный ордер будет висеть до тех пор, пока вы его не удалите. Иногда функция времени бывает полезна для трейдера, поскольку держать отложенные позиции ночью может быть не безопасно. Поэтому, опытные трейдеры выставляют отложенные ордера на определенное время их работы, например на 12 часов, после чего отложенный ордер аннулируется, и трейдер ночью спит спокойно.

Какие возможны комбинации использования отложенных ордеров?

Пример 1. Работа на ловлю импульсного движения валютной пары при выходе из флэта. Как только вы видите, что цена не пробивает свои максимумы и минимумы уже несколько часов на графике М15 выбранной валютной пары, вы уже можете нарисовать горизонтальные уровни поддержи и сопротивления по максимумам и минимум ценового диапазона. Предположим, что вы не уверены, в какую сторону из флэта выйдет валютный курс, поэтому вы можете воспользоваться отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop с целью войти на пробой флэта вверх и/или вниз.

Пример 2. Работа на глубоких коррекциях. Наверняка вы наблюдали такую закономерность, когда любая из основных валютных пар резким импульсом выстреливает вверх или вниз, а потом несколько дней медленно корректируется до уровня 50% по Фибоначчи, или даже 61,8%, и только потом продолжает уверенное сильное движение по направлению первоначального импульса. Так вот, ленивые трейдеры часто для ловли таких глубоких коррекций используют график Н1 и на предыдущее импульсное движение натягивают сетку Фибоначчи. При этом они могут поставить отложенные ордера Buy Limit или Sell Limit на линиях Фибоначчи, в зависимости от предполагаемого направления отбоя от уровня Фибоначчи.

Пример 3. Тактики свинг-трейдинга. Конечно, чтобы торговать по стратегии свинг-трейдинга отложенными ордерами, нужен огромный опыт для расчета уровней установки «ловушек». Суть тактики свинг-трейдинга проста: покупаем дешево и продаем дорого, то есть, покупаем внизу и продаем вверху. Главное, это короткие перебежки. Для этого трейдер определяет на старшем таймфрейме флэтовый участок, например на Н1, и уже на М5 или М15 начинают расставлять «ловушки». Под «ловушками» подразумеваются все типы отложенных ордеров: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

Работа ведется по краям ценового диапазона: вверху ставим ордер на отбой Sell Limit, внизу - Buy Limit. Посередине ценового диапазона, в районе любого выбранного мувинга, можно поставить ордера на пробой: Buy Stop и Sell Stop с короткими целями до края ценового диапазона, где стоят лимит ордера. Таким образом, выйдет сетка из четырех типов отложенных ордеров, которые трейдер периодически дополняет, поправляет и удаляет.

Помните, что использовать тактику свинг-трейдинга рекомендуется только при зажатом, флэтовом участке движения валютного курса. При выходе цены из флэта, трейдер уже либо отдыхает, либо применяет стратегию работы по тренду.

Таким образом, мы в нашей обучающей статье рассмотрели типы отложенных ордеров и научились их выставлять в терминале МТ4. Также, вы, возможно, вдохновитесь примерами с комбинациями установки отложенных ордеров и придумаете свою, «убойную» комбинацию. В любом случае, желаем вам удачи в бизнесе, приходите к нам за следующими полезными уроками.