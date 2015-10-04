Индикатор Baracude Volume разработан французскими и русскими трейдерами на протяжении трех лет. Ценность индикатора Baracude Volume состоит в определении рыночного объема любого финансового инструмента, на любом таймфрейме. Сфера применения индикатора Baracude Volume распространяется не только на валютный рынок, но и на торговлю фьючерсными контрактами, к примеру.

Индикатор объемов Baracude Volume совмещает в себе все необходимые опции для успешного скальпинга на рынке Форекс. Французские трейдеры вначале применяли этот индикатор для собственной торговле на валютном рынке, но позже решили поделиться своей разработкой и с русскими коллегами.

Особенностью применения индикатора объемов Baracude Volume является его способность выступать фильтром ложных входов практически в любой торговой стратегии. Ведь вы наверняка слышали, что потенциал будущего движения валютной пары может подтверждать растущий оббьем. Поэтому, большинство практикующих трейдеров используют информацию об объемах из сторонних интернет ресурсов, или специального программного обеспечения, что не всегда удобно.

Из описания возможностей индикатора Baracude Volume следует, что он может показывать не только максимальный оббьем финансового инструмента, но и отображает плавающий оббьем. Определение максимального объема финансового инструмента нужно трейдеру для обнаружения сильных уровней поддержки и сопротивления. Также, в индикаторе объема Baracude Volume есть опция работы по времени, например с европейской сессии.

Интерес трейдеров к данной разработке вызван тем, что индикатор Baracude Volume работает в самой распространенной платформе МТ4, что действительно удивительно и удобно.

По уверению разработчиков индикатора Baracude Volume, он не перерисовывает свои показания, что очень важно для скальперов. Кстати, плавающий оббьем в индикаторе Baracude Volume поможет скальперам выявить диапазон рыночного интереса с целью эффективной установки страховочного ордера Стоп-лосс.

На графике валютной пары индикатор Baracude Volume рисует линии объема, которые трейдер может использовать не только для определения зоны установки страховочного ордера, но и помогут спрогнозировать ключевые уровни для взятия прибыли.

В целом, индикатор Baracude Volume может быть полезен и для среднесрочных трейдеров, а также для финансовых аналитиков и банкиров, которые составляют долгосрочные прогнозы движения курса валют.

На сайте продавца индикатора объемов Baracude Volume http://exchangescalping.com/ выставлена цена в 300 у.е., в нее входит: 2 лицензии на этот индикатор, шаблоны настроек под плавающий оббьем, инструкция пользования и бонус в виде стратегии использования индикатора в торговле.

Такая высокая цена за индикатор Baracude Volume обусловлена тем, что разработчики обещают баснословные заработки для всех пользователей этим индикатором, при этом даже наводят примеры работы новичков. Естественно, мы с вами понимаем, что сам индикатор Baracude Volume не является целостной торговой системой и выступает лишь вспомогательным инструментом, который будет фильтровать определенные сделки. Однако, рекламный ход УНИКАЛЬНОСТИ индикатора объемов Baracude Volume от его продавцов впечатляет своей дерзостью и амбициями.

Таким образом, подводя итог нашего краткого обзора об уникальном индикаторе объемов Baracude Volume, хочется отметить, что здравый смысл в использовании ценовых объемов существует. Многие трейдеры зарабатывают деньги с использованием информации о рыночных объемах торгуемого финансового инструмента. Стоит ли покупать вам именно индикатор Baracude Volume, нам тяжело советовать: смотрите и думайте сами.