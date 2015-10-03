Кредитный пузырь на EM, медведи и центробанки: почему так тревожится МВФ?

Когда чиновники МВФ и Всемирного банка впервые решили провести ежегодную встречу-2015 в Перу, некоторые из них надеялись на то, что атмосфера мероприятия будет приподнятой.

Ведь после западного финансового кризиса 2008 года изначально казалось, что развивающиеся рынки — в том числе и Латинская Америка — захватили лидерство в эстафете глобального роста. В конце концов, они не были вовлечены в сумасшествие кредитного пузыря, которое и привело развитые страны в пучину кризиса.

Теперь такой иллюзии больше нет. На следующей неделе в Лиме чиновники МВФ и мировых центробанков, конечно, будут сетовать на слабые темпы роста западного мира. Однако в действительности нервирует ведущих экономистов и финансистов мира сегодня не Запад, а состояние развивающихся рынков.

Рост замедляется повсюду, от Китая до Перу. Более того, становится понятно, что развивающиеся рынки создали свой собственный, новый кредитный пузырь. Последствия могут быть очень неприятными и для мировой экономики, и для финансовой системы, и, конечно, для инвесторов. Проблема — в том, что способ работы финансовых потоков, скажем, в Шанхае составляет почти абсолютную тайну для инвесторов. Согласитесь, это подозрительно похоже на непрозрачные принципы ипотечного кредитования в Калифорнии 10 лет назад.

Один из способов ощутить то, как изменяются сегодня риски, — повнимательнее присмотреться к формированию корпоративной задолженности на развивающихся рынках. Десять лет назад казалось, что темпы там довольно скромные (по крайней мере, по сравнению с развитыми экономиками). Однако, как отмечает МВФ в своем последнем докладе о финансовой стабильности, в период между 2004 и 2014 годом рынок корпоративной закредитованности на Emerging Markets вырос с $4 трлн до $18 трлн. При этом большая часть роста приходится на период после 2008 года.

Эти приблизительные цифры скрывают в себе огромные изменения и массу нюансов. Корпоративная задолженность выросла в Китае, Турции, Чили, Бразилии, Индии и Мексике, зато снизился в ЮАР, Венгрии и Болгарии. Однако оценивая ситуацию в целом, МВФ рассчитал, что сейчас задолженность компаний вдвое превышает размер их капитала. Всего лишь четыре года назад эти два показателя были примерно равны. Возникает логичный вопрос: как компании будут обслуживать этот долг, если (или когда) центробанки развитых стран — в частности, ФРС — начнут повышать процентную ставку?

Есть и еще один способ очертить проблему развивающихся рынков: рассматривать ее не изолированно, а в глобальном контексте, под общим грифом «деньги». Как отмечает Мэтт Кинг, аналитик Citi, важно помнить, что есть два пути, которыми могут быть созданы «деньги» (в самом широком смысле). Первый — это действия центробанков: количественное смягчение перекачивает триллионы долларов в глобальную систему. Вторая часть уравнения вступает в действие, когда частные банки и рынки перерабатывают эти средства, и, что самое важное, умножают их, иногда в массовом масштабе.

Последние два года в поле зрения инвесторов было только QE. Вторая часть уравнения часто игнорируется, да и данные по ней слишком бедны. Тем не менее, Citi попытался вычислить глобальное создание «денег» в частном секторе, и пришел к неожиданному выводу: за последние 5 лет ¾ всего мирового объема денег создавалось на развивающихся рынках.

Возникает важный вопрос: что происходит, если процесс создания частных «денег» на развивающихся рынках замедлится или пойдет в обратном направлении? Некоторые политики надеются, что на любой подобный удар можно ответить, интенсифицировав создание денег со стороны западных центробанков. Немного более мощное QE, по их мнению, может успокоить рынки.

Однако господин Кинг сомневается, что это сработает. Перспективы пузыря на развивающихся рынках настолько чудовищно велики, что ведущие центробанки не смогут заполнить этот пробел. Когда «создание денег» на развивающихся рынках остановится, мир достигнет точки кредитного истощения.

Если этот анализ хотя бы частично правильный, то последствия могут быть весьма тревожными. Это помогает объяснить, почему рынок в последнее время такой нервный и почему некоторые из самых прагматичных менеджеров хедж-фондов теперь надевают медвежью маску перед лицом развивающихся рынков. Также это проливает свет еще и на то, почему МВФ так сильно беспокоит результат повышения американских ставок: чиновников тревожит не столько США, сколько перспектива взрыва кредитного пузыря на развивающихся рынках.