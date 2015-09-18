Все блоги / Аналитика и прогнозы Все блоги Аналитика и прогнозыТрендыПрогнозыТорговые системыМоя торговляГрафикиСтратегииСтатистикаТорговые идеиСкальпингНейросетиВолновая разметкаНовости рынковВалютыМеталлыНефтьНовости компанийСобытияБанкиБрокерыЗаконыРазное Правила Аналитика и прогнозы GOLD 18 сентября 2015, 10:02 Yuriy Goldshmidt 0 79 GOLD #GOLD Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий Форекс и крипто прогноз на 03 – 07 августа 2026 года Аналитика и прогнозы 72 0 Попытка не пытка Стратегии 65 0 Фильтрация пробоев: почему меньше сделок часто означает больше прибыли Торговые системы 68 0 Обзор сделок индикатора Panther Trade Scenario с 15 по 19 июня 2026 года на XAUUSD Моя торговля 70 0 XAUUSD, EURUSD, USDJPY: обзор сделок по системе Owl Smart Levels с 15 по 19 июня 2026 Моя торговля 57 0 Тест 003: День недели как фактор входа / XAUUSD, EURUSD, SP500 Торговые идеи 73 0 Обзор сделок индикатора Panther Trade Scenario с 8 по 12 июня 2026 года на XAUUSD Моя торговля 71 0 XAUUSD, EURUSD, USDJPY: обзор сделок по системе Owl Smart Levels с 8 по 12 июня 2026 Моя торговля 62 0 Обзор сделок индикатора Panther Trade Scenario с 1 по 5 июня 2026 года на XAUUSD Моя торговля 78 0 XAUUSD, EURUSD, USDJPY: обзор сделок по системе Owl Smart Levels с 1 по 5 июня 2026 Моя торговля 60 0 Daily Gold Trading Plan | H1 | August 27, 2026 Аналитика и прогнозы 9 0 Волновой анализ рынка за 27.08.2026 BTCUSD Аналитика и прогнозы 15 0 Почему один и тот же советник даёт разные бэктесты у разных брокеров: спред и качество котировок — скрытая переменная Стратегии 9 0 Финальная неделя августа: что ждёт рынки? Аналитика и прогнозы 12 0 Превратите тренировочные сделки в AI-анализ с Practice Simulator Моя торговля 13 0 Trade Panel - два способа быстро переключить символ на графике Моя торговля 15 0 1 Daily Gold Trading Plan | H1 | August 26, 2026 Аналитика и прогнозы 24 0 1 Фундаментальный анализ рынка за 26.08.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) Аналитика и прогнозы 28 0 96 Форекс и крипто прогноз на 24 – 28 августа 2026 года 58 Фундаментальный анализ рынка за 24.08.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) 24 Daily Gold Trading Plan | H1 | August 26, 2026 форекс аналитика прогноз рынок торговля eurusd форексмарт нефть валюта экономика трейдер доллар Forex GBPUSD Россия usdjpy торговая неделя пара золото новости EUR/USD финансы акции11 США рубль события индексы биткоин AUDUSD евро